السلطات التركية تفتح تحقيقا حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي

فتحت السلطات التركية السبت تحقيقا قضائيا حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول الثلاثاء، حسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء الرسمية. وسبق وأكدت المملكة العربية السعودية أن الصحافي السعودي غادر بالفعل مبنى القنصلية بعد أن أجرى بعض المعاملات بداخلها، بينما تؤكد خطيبته اختفائه منذ دخوله إلى القنصلية.

أعلنت السلطات التركية في إسطنبول السبت فتح تحقيق قضائي بشأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى أثره منذ دخوله إلى القنصلية السعودية يوم الثلاثاء الماضي.

وتؤكد الرياض أن خاشقجي، الذي يكتب مقالات رأي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، غادر القنصلية بعد أن أجرى بعض المعاملات الثلاثاء، فيما تقول أنقرة أنه لا يزال في الداخل.

وأعلن مدعي عام إسطنبول السبت في بيان نشرته وكالة الأناضول فتح تحقيق دقيق للبحث عن خاشقجي.

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وقالت خطيبة خاشقجي التركية خديجة أ. البالغة من العمر36 عاما إنّ خطيبها دخل إلى القنصلية لتسلّم أوراق رسمية من أجل إتمام زواجهما، ولم يظهر منذ ذلك الحين.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أكّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنّ الصحافي ليس موجودًا في القنصلية، مبديًا استعداده للسماح للسلطات التركية بتفتيش مقرّها.

وحذرت كلّ من منظّمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية الرياض مؤكدتين أنه إذا كان خاشقجي موقوفًا لدى السلطات السعودية فإنّ ذلك سيشكل حالة اختفاء قسري.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/10/2018