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الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تقليص مساحة الصيد في غزة

© فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/10/2018

بأمر من وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أعلنت إسرائيل السبت تقليص مساحة الصيد في غزة من تسعة أميال بحرية، أي ما يعادل 16,5 كلم إلى ستة أميال بحرية أي 11 كلم. وجاء قرار ليبرمان ردا على المواجهات الأخيرة بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي وقعت على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان السبت تقليص مساحة الصيد في غزة ردا على المواجهات الأخيرة على طول السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن منطقة الصيد التي يمكن لفلسطينيي غزة الوصول إليها ستقلص إلى ستة أميال بحرية (11 كلم) فيما كانت ومازالت حتى اليوم تسعة أميال (16,5 كلم).

وتعتبر السيطرة على مناطق الصيد عنصرا هاما في برنامج الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المنظم الذي يشهده قطاع غزة منذ أكثر من عقد.

للمزيد: إسرائيل تعتقل أربعة فلسطينيين يعملون في تلفزيون وصفه ليبرمان بأنه "منظمة إرهابية"

مظاهرات وحوادث عنيفة

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي بعد الحوادث العنيفة التي وقعت الجمعة على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث قتل ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي وأصيب 376 آخرون بينهم 126 بالرصاص بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 20 ألف فلسطيني تظاهروا الجمعة وألقوا قنابل وعبوات ناسفة وحجارة على جنوده المتمركزين خلف السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وجرت تلك التظاهرة في إطار الاحتجاجات التي تنظم كل جمعة منذ 30 آذار/مارس الماضي قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما وفق ما تقول الهيئة العليا الداعية إلى التظاهر.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/10/2018

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