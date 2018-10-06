الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

رد ولي العهد السعودي على ترامب.. فماذا قال؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لماذا أغضبت الهند واشنطن واشترت اس-400 الروسية؟

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا - إيران: ما ثمن العبث بالأمن؟

للمزيد

ضيف اليوم

طهران تدعو لإجراء محادثات مع فرنسا بعد اتهامها بمخطط اعتداء قرب باريس

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

النفط: أسباب الارتفاع المتواصل لأسعار الذهب الأسود

للمزيد

حدث اليوم

جائزة نوبل للسلام: نادية مراد من ضحية إلى بطلة

للمزيد

هي الحدث

المغرب: عاملات المنازل القاصرات.. أرقام صادمة ومعاناة صامتة!

للمزيد

على هذه الأرض

حملة في المغرب لإنقاذ الشواطئ من أزمة النفايات

للمزيد

ريبورتاج

خمسة آلاف لاجئ كاميروني وسط غابة بين نيجيريا والكاميرون

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

ميلانيا ترامب تختتم جولتها الأفريقية بزيارة إلى مصر

© أ ف ب | الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب تصل إلى مطار القاهرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2018

آخر تحديث : 06/10/2018

وصلت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب السبت إلى مطار القاهرة الدولي، وسط تدابير أمنية مشددة، لاختتام جولتها الأفريقية التي بدأتها من غانا. واستقبلت زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ميلانيا ترامب وتوجهتا معا إلى القصر الرئاسي.

وصلت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، السبت، إلى القاهرة في محطتها الرابعة والأخيرة من جولتها الأفريقية. خط سير ميلانيا في العاصمة المصرية تم الاتفاق عليه سابقا إذ من المفترض أن تزور أهرامات الجيزة، ثم المتحف الوطني الجديد الجاري بناؤه حاليا، والذي يقع في المحافظة نفسها.

واستقبلت زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، في مطار القاهرة ميلانيا وسط تدابير أمنية مشددة جداً. وتوجهتا بعد ذلك إلى القصر الرئاسي، بحسب الصحافة المصرية.

جولة أفريقية تبدأ من غانا وتنتهي في مصر

وكانت  ميلانيا ترامب قد استهلت جولتها الثلاثاء في غانا قبل أن تزور ملاوي ثم كينيا.

وفي غانا، زارت  زوجة ترامب الأربعاء قلعة استُخدمت قبل قرون لتجارة الرق في غانا. وفي ملاوي، حيث قامت الخميس بزيارة لمدرسة ابتدائية، استُقبلت ميلانيا بشعارات مناهضة لترامب.

للمزيد: أول جولة أفريقية لميلانيا ترامب تبدأ من غانا وتمر بمصر

أما في كينيا الجمعة، فقد أطعمت ميلانيا  صغار فيلة الحليب. إلا أن عارضة الأزياء السابقة التي تبلغ 48 عاماً تعرّضت لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة لأنها كانت تعتمر قبعة من الحقبة الاستعمارية.

زيارة دبلوماسية وإنسانية دون الإدلاء بتصريحات إعلامية

المحطات الأولى من زيارة ميلانيا ترامب إلى أفريقيا التي قُدّمت على أنها "دبلوماسية وإنسانية"، لم تحرّك الحشود ولم تثر حماسة حقيقية. غير أن هذه الجولة التي لم تُدلِ ترامب خلالها بتصريحات للصحافة، تُجرى بعيداً عن الأجواء المحمومة التي تسيطر على واشنطن قبل أسابيع من انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، الحاسمة بالنسبة للقسم الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وأشاد الرئيس الأمريكي الخميس من البيت الأبيض بعمل زوجته في تغريدة معتبراً أنه "رائع".

وشهدت العلاقة الوثيقة التي بُنيت بين القاهرة وواشنطن بعد اتفاقات كامب ديفيد عام 1978، فترة من الاضطراب بعد عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/10/2018

  • الولايات المتحدة - أفريقيا

    أول جولة أفريقية لميلانيا ترامب تبدأ من غانا وتمر بمصر

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    ميلانيا ترامب ضد فصل الأطفال عن ذويهم بعد دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير شرعي

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    ميلانيا ترامب بعد عام في البيت الأبيض: سيدة أولى غامضة تخشى الأضواء

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي