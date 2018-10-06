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الشرق الأوسط

الأمير محمد بن سلمان يرد على ترامب: دفعنا ثمن الأسلحة الأمريكية

© أ ف ب | صورة وزعها الديوان الملكي السعودي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 21 شباط/فبراير 2018.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/10/2018

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة نشرتها وكالة بلومبرغ الجمعة، إن المملكة "تدفع" مقابل الأسلحة التي تستوردها من الولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريح سابق لترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيه إنه يدافع عن دول نفطية "مقابل لا شيء".

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة نشرتها وكالة بلومبرغ الجمعة أن بلاده "تدفع" مقابل الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يُدافع عن دول نفطية "مقابل لا شيء".

وفي انتقاد بدا أنه يستهدف مباشرة دول الخليج وبينها السعودية حليفته، قال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي "إننا ندافع عن عدد من هذه الدول من أجل لا شيء، وهي تستفيد من ذلك من أجل أن تفرض علينا أسعار نفط أعلى".

وصرح ولي العهد السعودي لبلومبرغ مساء الأربعاء في الرياض "نعتقد أننا دفعنا ثمن كل الأسلحة التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة، هي ليست أسلحة مجانية"، مشددًا على "أننا اشترينا كل شيء بالمال".

غير أن الأمير قلل رغم ذلك من شأن الاختلافات مع الرئيس الأمريكي، قائلا "علينا أن نقبل بأن أي صديق يقول أشياء إيجابية وأشياء سلبية. يمكن أن يحصل سوء تفاهم، ونحن نضع (تلك التصريحات) في هذه الخانة"، ومؤكدا أنه "يحب العمل" مع ترامب.

وكان ترامب قال في كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك إن أعضاء أوبك "كالعادة ينهبون باقي العالم". وتابع الرئيس الأمريكي "نحن ندافع عن كثير من تلك الدول دون مقابل، وبعد ذلك يستغلوننا ويرفعون أسعار النفط. هذا ليس جيدا. نريدهم أن يتوقفوا عن رفع الأسعار".

وسبق لترامب أن صرح "نحن نحمي السعودية.. ستقولون إنهم أغنياء.. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت "أيها الملك نحن نحميك ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا، عليك أن تدفع لجيشك".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/10/2018

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