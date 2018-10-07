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الشرق الأوسط

مقتل إسرائيليين اثنين من أصل ثلاثة أصيبوا الأحد في هجوم مسلح بالضفة الغربية المحتلة

© أ ف ب | قوات أمن إسرائيلية في موقع الهجوم، يالضفة الغربية المحتلة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/10/2018

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيليين اثنثن من أصل ثلاثة أصيبوا في هجوم مسلح وقع الأحد قرب منطقة بركان الصناعية المحاذية لمستوطنتين في شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس أن المهاجم لا يزال فارا، وهو فلسطيني في الـ23 من العمر. وعلق قائلا: "هذا ما نسميه هجوما نفذه ذئب منفرد".

قتل إسرائيليان من أصل ثلاثة أصيبوا في هجوم مسلح وقع الأحد قرب منطقة بركان الصناعية المحاذية لمستوطنتي بركان وأرئيل شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن المهاجم الذي لا يزال فارا هو فلسطيني في الـ23 من العمر يعمل في منطقة بركان الصناعية حيث وقع الهجوم والتي كان الضحايا يعملون فيها أيضا. وعلق قائلا: "هذا ما نسميه هجوما نفذه ذئب منفرد".

ويعمل فلسطينيون وإسرائيليون في هذه المنطقة الصناعية.

وقد وقع الهجوم الأخير قبل أقل من شهر حين قام فلسطيني بقتل إسرائيلي طعنا عند تقاطع مجمع غوش عتصيون الاستيطاني بجنوب الضفة الغربية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/10/2018

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