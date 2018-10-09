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الشرق الأوسط

تركيا تطالب السعودية بإثبات مغادرة الصحافي خاشقجي مقر القنصلية في إسطنبول

© أ ف ب | أردوغان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بودابست 2018/10/09.

فيديو علا غرة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/10/2018

تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين السلطات السعودية أن تثبت مغادرة الصحافي السعودي المفقود جمال خاشقجي مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، وقال خلال مؤتمر صحفي في بودابيست: "لا يمكن للمسؤولين عن القنصلية التملص عبر القول إنه غادر القنصلية".

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين خلال زيارته إلى بودابست، السعودية "إثبات" مغادرة الصحافي السعودي المفقود جمال خاشقجي مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، قائلا: "إذا كان قد غادر بالفعل فعليكم أن تثبتوا ذلك بالصور".

تعليقات دولية عديدة على اختفاء جمال خاشقجي بقنصلية السعودية في إسطنبول

وتابع أردوغان: "لا يمكن للمسؤولين عن القنصلية التملص عبر القول إنه غادر القنصلية"، مضيفا: "يجري حاليا درس التنقلات من وإلى المطار. هناك أشخاص قدموا من العربية السعودية. إن النيابة العامة تقوم بدرس هذه المسألة". وختم قائلا: "من واجبنا السياسي والإنساني متابعة هذه المسألة".

وكانت الشرطة التركية قد أعلنت السبت أن 15 سعوديا قدموا إلى إسطنبول وغادروها الثلاثاء، وكانوا في مقر القنصلية لدى وجود الصحافي خاشقجي فيها بناء على موعد مسبق لإتمام معاملات إدارية. كما تكلمت مصادر تركية أخرى عن فرضية اغتيال الصحافي داخل القنصلية، مرجحة أن هؤلاء الأشخاص هم الذين قاموا بعملية الاغتيال.

إلا أن الرياض لا تزال تنفي، وتؤكد أن جمال خاشقجي غادر مقر القنصلية بعد أن أنهى معاملاته.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/10/2018

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