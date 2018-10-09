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الشرق الأوسط

فيديو: مداهمات واعتقالات للجيش الإسرائيلي في قرية شويكة بالضفة الغربية

© أ ف ب | فلسطينيون يرشقون قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة في شويكة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2018

فيديو علا غرة

آخر تحديث : 09/10/2018

قام الجيش الإسرائيلي الاثنين بمداهمات واعتقالات في قرية شويكة بالضفة الغربية بحثا عن الفلسطيني المشتبه بقتله إسرائيليين في هجوم مسلح وقع الأحد قرب منطقة بركان الصناعية المحاذية لمستوطنتي بركان وأرئيل شمال الضفة الغربية.

نشرت في : 09/10/2018

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