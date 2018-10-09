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الشرق الأوسط

ناديا مراد: "جائزة نوبل للسلام؟ مفاجأة كبرى وشرف عظيم!"

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 | ناديا مراد خلال مؤتمر صحفي بواشنطن 2010/10/08

فيديو طارق عرار

آخر تحديث : 09/10/2018

قالت الناشطة الإيزيدية ناديا مراد الاثنين خلال مؤتمر صحفي بواشنطن إن حصولها على جائزة نوبل للسلام "مفاجأة كبرى وشرف عظيم"، داعية المجتمع الدولي إلى "إدانة جريمة الإبادة الجماعية والعنف الجنسي". وقالت إن العدالة ليس قتل عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" ولكن "إحالتهم للمحاكمة كعقاب" لجرائمهم.

نشرت في : 09/10/2018

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