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فرنسا: نحو استقالة حكومة إدوار فيليب؟
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هنود يتخذون دونالد ترامب "إلها" يعبدونه
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الأمريكيان وليام نوردهاوس وبول رومر يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد
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إسبانيا: ثبوت تورط طبيب سابق في قضية سرقة الأطفال في عهد فرانكو
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العالم الإسلامي: الثورة الجنسية، حتمية أم فرضية؟
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ليبيا: قوات حفتر توقف في درنة قياديا جهاديا مطلوبا في مصر
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سوناطراك وتوتال توقعان اتفاقا لإقامة أول مجمع بتروكيميائي في الجزائر
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فرنسا تعرب عن قلقها بشأن مصير خاشقجي وتطلب توضيحا "في أسرع وقت"
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حمى الحركات المتطرفة تواصل انتشارها حول العالم.. وتصل البرازيل
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سوريا: فصائل المعارضة تنهي سحب سلاحها الثقيل من المنطقة "منزوعة السلاح" في إدلب
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فيديو: مداهمات واعتقالات للجيش الإسرائيلي في قرية شويكة بالضفة الغربية
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ناديا مراد: "جائزة نوبل للسلام؟ مفاجأة كبرى وشرف عظيم!"
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