ناديا مراد: "جائزة نوبل للسلام؟ مفاجأة كبرى وشرف عظيم!"

فرنسا: نحو استقالة حكومة إدوار فيليب؟

إسبانيا: ثبوت تورط طبيب سابق في قضية سرقة الأطفال في عهد فرانكو

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