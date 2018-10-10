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الشرق الأوسط

تأخر في الترتيبات لإعادة فتح معبر نصيب التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو فرانس 24

آخر تحديث : 10/10/2018

أدى تأخر في الترتيبات اللازمة إلى إرجاء إعادة فتح معبر نصيب-جابر الحدودي بين الأردن وسوريا إلى موعد غير محدد، كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء. وهذا المعبر التجاري الرئيسي بين البلدين مغلق منذ ثلاث سنوات.

نشرت في : 10/10/2018

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