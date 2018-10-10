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فرنسا: أول تعبئة نقابية منذ الدخول الاجتماعي ضد سياسة الرئيس ماكرون
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فنزويلا: دعوات دولية للتحقيق بشأن وفاة معارض مسجون
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نتانياهو: إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا رغم تسلحها بمنظومة إس-300
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الولايات المتحدة: إجلاء عشرات الآلاف من سكان فلوريدا قبل مرور الإعصار مايكل
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سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعلن استقالتها
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من تدمر إلى الموصل.. رحلة ثلاثية الأبعاد إلى مدن عربية عتيقة من باريس
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الولايات المتحدة: فلوريدا تستعد لإعصار "غير مسبوق" شديد الخطورة
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فيديو: أنباء عن منح القنصلية السعودية بإسطنبول إجازة لموظفيها الأتراك يوم اختفاء خاشقجي
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التعديل الحكومي في فرنسا: "ماكرون وفيليب يأخذان الوقت الكافي لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب"
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تأخر في الترتيبات لإعادة فتح معبر نصيب التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا
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فرنسا: ماكرون يبحث عن نفس جديد لحكومته
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زعيم حراك الريف بالمغرب ناصر الزفزافي ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة ساخاروف
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