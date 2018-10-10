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بريطانيا: الكشف عن هوية المشتبه به الثاني في قضية سكريبال
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صوفيا عمارة: الفكر البعثي لعب دورا أساسيا في تنشئة أبو بكر البغدادي
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ثغرة معلوماتية كشفت بيانات نحو نصف مليون شخص تؤدي لإغلاق "غوغل+"
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الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تضعف النمو الاقتصادي العالمي
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صراع تحت قبة البرلمان الجزائري لإقالة رئيسه السعيد بوحجة
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فرنسا: أول تعبئة نقابية منذ الدخول الاجتماعي ضد سياسة الرئيس ماكرون
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فنزويلا: دعوات دولية للتحقيق بشأن وفاة معارض مسجون
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نتانياهو: إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا رغم تسلحها بمنظومة إس-300
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الولايات المتحدة: إجلاء عشرات الآلاف من سكان فلوريدا قبل مرور الإعصار مايكل
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سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعلن استقالتها
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من تدمر إلى الموصل.. رحلة ثلاثية الأبعاد إلى مدن عربية عتيقة من باريس
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فيديو: أنباء عن منح القنصلية السعودية بإسطنبول إجازة لموظفيها الأتراك يوم اختفاء خاشقجي
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