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الشرق الأوسط

فيديو: أنباء عن منح القنصلية السعودية بإسطنبول إجازة لموظفيها الأتراك يوم اختفاء خاشقجي

© صورة ملتقطة من التلفزيون | مراسل فرانس 24 في إسطنبول، حسين أسد.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/10/2018

أفاد مراسل فرانس 24 في إسطنبول أن تقارير إعلامية تركية ذكرت أن القنصلية السعودية في إسطنبول كانت قد منحت إجازة لموظفيها الأتراك الـ 28 يوم اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بحجة انعقاد اجتماع دبلوماسي. ولم تؤكد السلطات التركية ولا السعودية هذه المعلومة لحد الساعة.

نشرت في : 10/10/2018

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