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الشرق الأوسط

طهران تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على قرار برلين تسليم دبلوماسي إيراني إلى بلجيكا

© أ ف ب | المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في 2من تشرين الأول/أكتوبر 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/10/2018

استدعت السلطات الإيرانية الأربعاء السفير الألماني لديها على خلفية تسليم برلين إلى بلجيكا دبلوماسيا إيرانيا، يشتبه بتورطه في التخطيط للاعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

أعلنت السلطات الإيرانية أنها استدعت الأربعاء السفير الألماني لدى طهران احتجاجا على تسليم برلين إلى بلجيكا دبلوماسيا إيرانيا يُشتبه بتورطه في مخطط اعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان "استدعاء السفير الألماني في طهران اليوم (الأربعاء) احتجاجاً على تسليم أحد دبلوماسيينا إلى بلجيكا".

وتضمن البيان أن طهران قالت للسفير إن إيران تعتبر تسليم أسد الله أسدي إلى القضاء البلجيكي "سببه مؤامرة دبرها أعداء إيران وعلاقات إيرانية-أوروبية" داعية إلى الإفراج عنه من دون تأخير.

وكان أسدي الذي يقدّمه المعارضون المستهدفون بالمخطط على أنه "مدبّر" الاعتداء، دبلوماسيا في السفارة الإيرانية في فيينا لدى اعتقاله في ألمانيا في مطلع تموز/يوليو بعيد إحباط القضاء البلجيكي مخطط الاعتداء.

وسلمت ألمانيا الثلاثاء السفير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية، إلى القضاء البلجيكي الذي أودعه السجن.

وكانت النيابة العامة الاتحادية البلجيكية أعلنت في 2 تموز/يوليو أنها أحبطت مخططا لاعتداء بالقنبلة كان يستهدف تجمعا لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 30 حزيران/يونيو في فيلبنت بالقرب من باريس.

وتسببت القضية بتوتر دبلوماسي بين إيران وفرنسا في موازاة سعي قوى أوروبية ولا سيما فرنسا وألمانيا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران والذي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج منه.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 11/10/2018

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