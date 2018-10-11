مصر: القضاء العسكري يصدر أحكاما بالإعدام على 17 متهما في قضية تفجير ثلاث كنائس

قضت محكمة عسكرية مصرية الخميس بإعدام 17 شخصا بعد إدانتهم بتفجير كنائس بالقاهرة وطنطا والإسكندرية عامي 2016 و 2017 وأسفرت عن مقتل 75 شخصا. وأدانت المحكمة المتهمين بتشكيل خليتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم "الدولة الإسلامية" تلقت تدريبات في إثيوبيا وليبيا وكانت تستهدف الكنائس.

أصدرت محكمة عسكرية مصرية الخميس أحكاما بالإعدام على 17 متهما في قضية تفجير كنائس بين عامي 2016 و2017، وقتل فيها 75 شخصا، وفق ما أعلن مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن المتهمين دينوا "باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر2016 ) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا و(كذلك الاعتداءات على) كنيسة مار جرجس بطنطا (في دلتا النيل في نيسان/أبريل 2017) حيث قتل 27 فردا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (نيسان/أبريل 2017) في ما أسفر عن مقتل 18 فردا".

وأفاد مراسل فرانس24 في القاهرة تامر عز الدين أن الأحكام تضمنت أيضا السجن المؤبد على 19 متهما والسجن المشدد 15 عاما بحق 8 متهمين و10 أعوام على متهم واحد.

وتعود أحداث تلك القضية كما جاء في حيثيات الحكم إلى تشكيل خليتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم "الدولة الإسلامية" وتلقوا تدريبات في إثيوبيا وليبيا، وكانت تستهدف الكنائس، فبدأت بتفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة قبل أن تنفذ تفجيرين متزامنين على كنيستين بالإسكندرية وطنطا.

كما أسند إلى المتهمين جريمة الهجوم على كمين النقب بسيناء، وأدينوا بحيازة أسلحة ومتفجرات وقذائف آر بي جي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/10/2018