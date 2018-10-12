الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

جمال خاشقجي: لغز الاختفاء

للمزيد

حوار

ممثل الشباب الفرنكوفوني في العالم: الفرنكوفونية قيم ومبادئ وعلى البلدان مشاركتها

للمزيد

حوار

الرئيس ماكرون على فرانس24 حول قضية خاشقجي: "المعلومات التي وردت خطيرة للغاية"

للمزيد

ثقافة

الممثلة التونسية درة زروق: أستمتع بالأعمال الكوميدية ذات النصوص القوية

للمزيد

هي الحدث

"موش وقتو" لأمل مكي: وثائقي عن واقع الحريات الفردية في تونس بعد الثورة

للمزيد

الصحة أولا

متى نلجأ إلى استئصال الزائدة الدودية؟

للمزيد

ريبورتاج

فرنسيون وأجانب ينتجون النبيذ العضوي في مناطق من المغرب

للمزيد

ريبورتاج

جدل في طرابلس الليبية بعد وقف قبول الطلبة في المدارس الدينية

للمزيد

ريبورتاج

تلاعب بدرجات قبول الفتيات للتقليل منهن في جامعة طوكيو اليابانية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سقوط قتلى فلسطينيين في مواجهات قرب حدود قطاع غزة

© أ ف ب | جنديان إسرائيليان خلال عملية تفتيش بعد طعن جندي إسرائيلي على حاجز حوارة جنوب نابلس الخميس 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/10/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ستة فلسطينيين لقوا حتفهم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

قتل ستة فلسطينيين الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات عند السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة حسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية. وتراوح أعمار القتلى الستة بين 17 و29 عاما.

وقال المتحدث أشرف القدرة لوكالة الأنباء الفرنسية إن أربعة فلسطينيين قتلوا شرق مخيم البريج في وسط القطاع فيما قتل اثنان شرق مدينة غزة وقرب رفح جنوبا.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن نحو 14 ألفا من "مثيري الشغب والمتظاهرين" تجمعوا في نقاط عدة على طول الحدود.

وتابع في بيان أن قواته رصدت "عددا من المهاجمين الذين تسلقوا السياج الأمني جنوب قطاع غزة"، وقد وضعوا "عبوة ناسفة" انفجرت و"أدت إلى اندلاع حريق في السياج".

وتابع أنه تم إطلاق النار على المهاجمين الذين اقتربوا من الحدود الإسرائيلية مؤكدا "مقتل" هؤلاء دون أن يحدد عددهم.

وذكر شهود أن عددا من الشبان والفتية اخترقوا السياج الفاصل ودخلوا لعدد من الأمتار داخل المناطق الإسرائيلية شرق مخيم البريج، وشرق جباليا شمال القطاع.

وشارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات الجمعة قرب الحدود مع إسرائيل، حيث أشعل متظاهرون عشرات إطارات السيارات ورشقوا الجنود الإسرائيليين المتمركزين في نقاط عسكرية وغرف إسمنتية بالحجارة.

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 12/10/2018

  • فلسطين - الولايات المتحدة

    تعهدات بتقديم نحو 118 مليون دولار لـ"الأونروا" لتقليص عجز الميزانية

    للمزيد

  • حوار

    عزيز أبو سارة أول فلسطيني يترشح لرئاسة بلدية القدس

    للمزيد

  • فرنسا

    الفلسطينية عهد التميمي تشارك في احتفالات "عيد الإنسانية" بفرنسا

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي