سقوط قتلى فلسطينيين في مواجهات قرب حدود قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ستة فلسطينيين لقوا حتفهم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

قتل ستة فلسطينيين الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات عند السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة حسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية. وتراوح أعمار القتلى الستة بين 17 و29 عاما.

وقال المتحدث أشرف القدرة لوكالة الأنباء الفرنسية إن أربعة فلسطينيين قتلوا شرق مخيم البريج في وسط القطاع فيما قتل اثنان شرق مدينة غزة وقرب رفح جنوبا.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن نحو 14 ألفا من "مثيري الشغب والمتظاهرين" تجمعوا في نقاط عدة على طول الحدود.

وتابع في بيان أن قواته رصدت "عددا من المهاجمين الذين تسلقوا السياج الأمني جنوب قطاع غزة"، وقد وضعوا "عبوة ناسفة" انفجرت و"أدت إلى اندلاع حريق في السياج".

وتابع أنه تم إطلاق النار على المهاجمين الذين اقتربوا من الحدود الإسرائيلية مؤكدا "مقتل" هؤلاء دون أن يحدد عددهم.

وذكر شهود أن عددا من الشبان والفتية اخترقوا السياج الفاصل ودخلوا لعدد من الأمتار داخل المناطق الإسرائيلية شرق مخيم البريج، وشرق جباليا شمال القطاع.

وشارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات الجمعة قرب الحدود مع إسرائيل، حيث أشعل متظاهرون عشرات إطارات السيارات ورشقوا الجنود الإسرائيليين المتمركزين في نقاط عسكرية وغرف إسمنتية بالحجارة.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 12/10/2018