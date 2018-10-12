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الشرق الأوسط

إسرائيل تأمر بوقف إمداد قطاع غزة بالوقود "فوريا"

© أ ف ب | شاحنة تنقل مادة الفيول إلى محطة توليد الكهرباء في غزة في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/10/2018

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجمعة إن بلاده ستوقف "فوريا" تسليم شحنات الوقود إلى غزة بعد مظاهرات ومواجهات على الحدود بين الدولة العبرية والقطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الجمعة وقفا "فوريا" لتسليم شحنات الوقود إلى قطاع غزة الذي شهد اليوم احتجاجات واشتباكات على الحدود مع إسرائيل، قتل فيها ستة فلسطينيين.

ويعاني القطاع الذي تسيطر عليه حماس حصارا إسرائيليا شديدا منذ أكثر من عشرة أعوام. وتوصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق هذا الأسبوع قضى بتسليم شحنات الوقود المخصصة لإنتاج الكهرباء في القطاع.

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 12/10/2018

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