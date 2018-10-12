وسائل إعلام: تركيا تؤكد أن لديها تسجيلات صوتية ومصورة تثبت مقتل جمال خاشقجي

أفاد مراسل فرانس24 في إسطنبول حسين أسد، أن وسائل إعلام تركية، مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تؤكد أن لديها أدلة مصورة وصوتية تثبت مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التي دخل إليها منذ عشرة أيام واختفى أثره بعدها.

فيما تواصل تركيا والولايات المتحدة الضغط على السعودية لكشف ملابسات اختفاء الصحافي جمال خاشقجي منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر بعد دخوله إلى قنصلية بلاده بإسطنبول، أفاد مراسل فرانس 24 في إسطنبول حسين أسد أن وسائل إعلام تركية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم تؤكد أن لديها أدلة مصورة وصوتية تثبت مقتل الصحافي السعودي.

ماذا حصل لجمال خاشقجي؟

وقد طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس السعودية بأن تعرض صورا من كاميرات المراقبة تثبت قولها أن خاشقجي خرج من القنصلية سالما، مؤكدا أن المبنى يتمتع بأحدث وسائل التصوير والمراقبة. وصرح أمام صحافيين: "إذا خرجت بعوضة (من القنصلية) سترصدها أنظمة كاميراتهم".

من جهتها، زعمت القنصلية السعودية أن كاميرات المراقبة لم تكن تعمل يوم اختفاء خاشقجي.

وفي وقت لاحق مساء الخميس، أعلنت الخارجية الأمريكية أن السفير السعودي لدى واشنطن توجه إلى بلاده وأن الإدارة الأمريكية تتوقع منه تقديم معلومات بشأن اختفاء الصحافي إلى واشنطن.

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الخميس عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين قوله إن تركيا قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية اختفاء خاشقجي.

فرانس24

نشرت في : 12/10/2018