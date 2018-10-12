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الشرق الأوسط

روسيا تطالب بإخراج "إرهابيي الخوذ البيضاء" من سوريا

© أ ف ب | عناصر من الخوذ البيضاء في إدلب في 7 أيلول/سبتمبر 2018.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/10/2018

أعلنت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أن روسيا طلبت الخميس من القوى الغربية إخراج عناصر الخوذ البيضاء من سوريا، لأنهم يشكلون مصدر تهديد. وقال ممثل روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي: "الإرهابيون يجب أن يغادروا. إبقاؤهم في المجتمع ليس فكرة جيدة".

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن روسيا طلبت من القوى الغربية الخميس، إخراج عناصر الخوذ البيضاء من إدلب وسوريا، لأنهم يُمثلون "تهديدا".

وقال ممثل روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي دعت إليه موسكو، إن "وجود الخوذ البيضاء هو مصدر تهديد. نطالب الدول الغربية بسحب الخوذ البيضاء من سوريا". وأضاف: "الإرهابيون يجب أن يغادروا. إبقاؤهم في المجتمع ليس فكرة جيدة". وتابع "أخرجوهم من المناطق التي يتواجدون بها، وبخاصة من إدلب" وذلك وفق ما نقل عنه دبلوماسي آخر اشترط أيضا عدم كشف اسمه.

واستنادًا إلى مصادر دبلوماسية عدة، قال ممثل الولايات المتحدة إن "هذه الاتهامات فاضحة وخاطئة. الخوذ البيضاء جزء من منظمات إنسانية، وروسيا تُواصل نشر معلومات خاطئة".

من جهته اعتبر ممثل بريطانيا أن "لا شيء من هذا صحيح. هذه التلميحات سخيفة، دعونا نتوقف عن إضاعة وقت مجلس الأمن". أما ممثل فرنسا فقال إن هذا "تضليل".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/10/2018

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