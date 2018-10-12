باريس تطالب السعودية بإجابات مفصلة بشأن مصير خاشقجي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها طالبت السعودية بالإجابة بطريقة مفصلة وشفافة على الأسئلة المتعلقة بمصير الصحافي جمال خاشقجي الذي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول منذ عشرة أيام واختفى أثره بعدها.

أكدت الخارجية الفرنسية الجمعة أنها طلبت من السلطات السعودية تقديم إجابات شفافة ومفصلة بشأن مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد اختفائه في تركيا، لا سيما أن العديد من الاتهامات والشكوك تحوم حول المملكة منذ تفجر القضية.

ماذا حصل لجمال خاشقجي؟

وصرحت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان "اختفاء جمال خاشقجي في إسطنبول... يثير تساؤلات خطيرة حول مصيره. وفرنسا تطالب بإعلان واضح للحقائق، وبأن يشارك كل من يمكنه الإسهام في معرفة الحقيقة الكاملة".

وتابعت "هذه كانت رسالتنا إلى السلطات السعودية. الاتهامات المنسوبة لها تتطلب أن تتحلى بالشفافية وأن تقدم ردا كاملا ومفصلا".

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 12/10/2018