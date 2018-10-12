الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ثقافة

الممثلة التونسية درة زروق: أستمتع بالأعمال الكوميدية ذات النصوص القوية

للمزيد

هي الحدث

"موش وقتو" لأمل مكي: وثائقي عن واقع الحريات الفردية في تونس بعد الثورة

للمزيد

الصحة أولا

متى نلجأ إلى استئصال الزائدة الدودية؟

للمزيد

ريبورتاج

فرنسيون وأجانب ينتجون النبيذ العضوي في مناطق من المغرب

للمزيد

ريبورتاج

جدل في طرابلس الليبية بعد وقف قبول الطلبة في المدارس الدينية

للمزيد

ريبورتاج

تلاعب بدرجات قبول الفتيات للتقليل منهن في جامعة طوكيو اليابانية

للمزيد

وقفة مع الحدث

الواشنطن بوست تتحدث عن دليل بالصوت والصورة لتعذيب وقتل خاشقجي..

للمزيد

ريبورتاج

فيلة أفريقيا الوسطى مهددة بالاختفاء كليا من الكوكب خلال عشر سنوات

للمزيد

ضيف اليوم

"الكندية ميكايل جان حملت القادة الأفارقة مسؤولية تسييس منظمة الفرنكفونية"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

باريس تطالب السعودية بإجابات مفصلة بشأن مصير خاشقجي

الصحافي السعودي جمال خاشقجي في المنامة في كانون الأول/ديسمبر 2014

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/10/2018

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها طالبت السعودية بالإجابة بطريقة مفصلة وشفافة على الأسئلة المتعلقة بمصير الصحافي جمال خاشقجي الذي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول منذ عشرة أيام واختفى أثره بعدها.

أكدت الخارجية الفرنسية الجمعة أنها طلبت من السلطات السعودية تقديم إجابات شفافة ومفصلة بشأن مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد اختفائه في تركيا، لا سيما أن العديد من الاتهامات والشكوك تحوم حول المملكة منذ تفجر القضية.

ماذا حصل لجمال خاشقجي؟

وصرحت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان "اختفاء جمال خاشقجي في إسطنبول... يثير تساؤلات خطيرة حول مصيره. وفرنسا تطالب بإعلان واضح للحقائق، وبأن يشارك كل من يمكنه الإسهام في معرفة الحقيقة الكاملة".

وتابعت "هذه كانت رسالتنا إلى السلطات السعودية. الاتهامات المنسوبة لها تتطلب أن تتحلى بالشفافية وأن تقدم ردا كاملا ومفصلا".

 

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 12/10/2018

  • السعودية

    واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية كانت على علم بمخطط سعودي لاعتقال خاشقجي

    للمزيد

  • تركيا - السعودية

    فيديو: أنباء عن منح القنصلية السعودية بإسطنبول إجازة لموظفيها الأتراك يوم اختفاء خاشقجي

    للمزيد

  • تركيا - السعودية

    اختفاء جمال خاشقجي: السعودية تسمح لتركيا بتفتيش قنصليتها في إسطنبول

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي