فيديو: ما نعرفه عن قضية اختفاء جمال خاشقجي

لا تزال قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي تشغل الرأي العام العالمي، بعد عشرة أيام على اختفائه. فما هي المعلومات المتوفرة حول هذه القضية، منذ ذهاب خاشقجي إلى القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؟

2 تشرين الأول/أكتوبر

جمال خاشقجي ، صحافي سعودي ، ذهب إلى قنصلية بلاده لاستخراج أوراق رسمية. ولكنه لم يخرج بناء على أقوال خطيبته!

3 تشرين الأول/أكتوبر

بعد يوم على اختفائه أنقرة أكدت أنه لم يخرج من القنصلية والرياض نفت.

4 تشرين الأول/أكتوبر

الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي.

5 تشرين الأول/أكتوبر

ولي العهد السعودي أكد أن بلاده مستعدة للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية.

6 تشرين الأول/أكتوبر

الادعاء التركي فتح تحقيقا، والشرطة رجحت مقتل خاشقجي داخل القنصلية.

7 تشرين الأول/أكتوبر

مصادر أمنية تركية تحدثت عن ضلوع 15 سعوديا في اختفاء الصحافي.

8 تشرين الأول/أكتوبر

أردوغان صعد لهجته وطالب الرياض بإثبات مغادرة خاشقجي مبنى القنصلية، وأنقرة طلبت تفتيش مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول.

9 تشرين الأول/أكتوبر

واشنطن طالبت الرياض بتحقيق "شامل وشفاف" حول اختفاء الصحافي.

10 تشرين الأول/أكتوبر

وسائل إعلام تركية نشرت أسماء وصور 15 سعوديا تتهمهم أنقرة بالضلوع في اختفاء خاشقجي، بينهم خبير في الطب الشرعي ورجال مخابرات وجنود وصلوا إلى مطار أتاتورك يوم اختفاء خاشقجي على متن طائرتين خاصتين، وغادروا في نفس اليوم في 4 مواعيد مختلفة.

أنقرة نشرت كذلك شريطا مصورا أظهر دخول خاشقجي إلى القنصلية عند الساعة الواحدة ظهرا يوم اختفائه.

الشريط المصور أظهر أيضا حافلة صغيرة سوداء متوقفة بالقرب من المكان، حافلة صغيرة تدخل إلى القنصلية وتخرج منها قبل أن تتوجه عند الثالثة ظهرا إلى منزل القنصل السعودي.

11 تشرين الأول/أكتوبر

تزايدت الضغوط الدولية على الرياض بشأن الكشف عن ملابسات اختفاء الصحافي.

السفير السعودي لدى واشنطن غادر إلى بلاده، والولايات المتحدة تتوقع أن يعود بمعلومات حول القضية.

12 تشرين الأول/أكتوبر

واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تملك تسجيلات صوتية وفيديوهات "لاستجواب" و"تعذيب وقتل" خاشقجي قبل "تقطيع أطرافه".

وفد سعودي يصل أنقرة للمشاركة في التحقيقات.

منذ اختفائه، التحقيقات لا تزال جارية والحقيقة حول مصير خاشقجي لم تتضح بعد

شيماء عزت

نشرت في : 13/10/2018