وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي والرياض تنفي المزاعم بإصدارها أوامر بقتله

وصل وفد سعودي إلى تركيا الجمعة لإجراء محادثات حول قضية اختفاء الصحافي المعارض جمال خاشقجي، ويأتي ذلك غداة إعلان أنقرة أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في اختفاء الصحافي السعودي. ونفت الرياض على لسان وزير الداخلية السبت قطعيا المعلومات التي تتداولها وسائل إعلام عن أوامر صدرت بقتل الصحافي خاشقجي.

قالت ثلاثة مصادر تركية الجمعة إن وفدا سعوديا وصل تركيا في إطار تحقيق مشترك في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وقال مصدر سعودي أيضا إن الأمير خالد الفيصل زار تركيا يوم الخميس لإجراء محادثات. وقالت تركيا الخميس إن البلدين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بمبادرة سعودية للتحقيق في القضية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول سعودي ترحيبه بتجاوب تركيا مع طلب المملكة تشكيل الفريق.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في أوهايو إنه لم يتحدث بعد مع العاهل السعودي الملك سلمان بشأن اختفاء خاشقجي لكنه سيتصل به قريبا. وأضاف ترامب "هذا أمر خطير للغاية ونحن ننظر إليه بطريقة جادة جدا".



ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول للحصول على أوراق تتعلق بزواجه المقبل. ويقول مسؤولون سعوديون إنه غادر بعد وقت قصير لكن مسؤولين أتراكا وخطيبته التي كانت تنتظره بالخارج أكدوا أنه لم يغادر المبنى.



وقالت مصادر تركية لرويترز إن تقييم الشرطة الأولي يشير إلى أن خاشقجي المنتقد البارز للحكومة السعودية، قتل عمدا داخل القنصلية. وتنفي الرياض هذا وتقول إنه لا أساس له من الصحة.

أكّد وزير الداخلية السعودي فجر السبت أنّ المعلومات التي تتداولها وسائل إعلام عن أوامر صدرت بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الجاري هي "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة".

وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنّ "ما تمّ تداوله بوجود أوامر بقتله (خاشقجي) هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسّكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".

وأعرب الوزير السعودي عن "شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجّم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي".

ونقلت واس عن الوزير "حرص المملكة التّام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي".

ونوّه الوزير، بحسب واس، بـ"التعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية"، مشدّداً على "دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".

ولم تصدر عن السعودية تعليقات كثيرة منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، ما أشاع أنباء غير مؤكّدة بأنه قتل.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب

نشرت في : 13/10/2018