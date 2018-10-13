ترامب يشكر أردوغان على "مساعدته" في إطلاق سراح القس الأمريكي برانسون

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت نظيره التركي رجب طيب أردوغان على "مساعدته" في إطلاق سراح القس أندرو برانسون، الذي غادر تركيا مساء الجمعة على متن طائرة متجهة إلى ألمانيا في طريق عودته إلى الولايات المتحدة، حيث سيحظى باستقبال رسمي من ترامب في البيت الأبيض.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت عن شكره لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على "مساعدته" في إطلاق سراح القس أندرو برانسون بعد فترة اعتقال طويلة.

وكتب على تويتر أن القس "سيكون معي في المكتب البيضوي" في البيت الأبيض "الساعة 14:30 (18:30 ت غ) بعد ظهر اليوم، سيكون أمرا رائعا رؤيته ومقابلته". وأضاف "إنه مسيحي عظيم خاض تجربة صعبة للغاية".

حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 octobre 2018

وقال ترامب إن قرار القضاء التركي الإفراج عن القس برانسون "سيؤدي إلى قيام علاقات جيدة وحتى ممتازة بين الولايات المتحدة وتركيا".

وغادر القس برانسون تركيا مساء يوم الجمعة على متن طائرة متجهة إلى ألمانيا في طريق عودته إلى الولايات المتحدة حيث سيستقبله الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعيد قرار محكمة تركية الإفراج عنه بعدما قضى عامين قيد الاحتجاز.

وقال وكيل الدفاع عن القس برانسون المحامي إسماعيل جيم هالافورت إن موكله الذي أثارت قضية احتجازه في تركيا أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، غادر على متن طائرة عسكرية أمريكية أقلعت من مطار عدنان مندريس في إزمير متجهة إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، على أن يستقل من هناك طائرة أخرى تعود به إلى بلاده.

ولاحقا أعلن البيت الأبيض أن برانسون أصبح خارج الأجواء التركية ويتوقع أن يصل إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ظهر السبت (16,00 ت غ).

وسارع الرئيس الأمريكي إلى الترحيب بهذا النبأ، مؤكدا أنه سيستقبل القس المفرج عنه في المكتب البيضاوي فور عودته المتوقعة "السبت على الأرجح".

وقال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى سينسيناتي بولاية أوهايو للمشاركة في تجمع انتخابي "بشرى سارة، القس برانسون موجود الآن في الجو (...) أعتقد أنه بصحة جيدة" بعدما "عانى الكثير" خلال السنتين اللتين قضاهما في تركيا خلف القضبان ثم في الإقامة الجبرية.

ونفى ترامب ما تداولته وسائل إعلام أمريكية عن أن الإفراج عن القس برانسون تم بموجب اتفاق بين أنقرة وواشنطن تعهدت خلاله الإدارة الأمريكية بأن تخفف ضغوطها الاقتصادية على تركيا. وقال الرئيس الأمريكي "لقد تحدثنا مع تركيا" لكن "لم يتم عقد أي اتفاق".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/10/2018