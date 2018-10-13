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الشرق الأوسط

واشنطن: التوصل لاتفاق لإعادة فتح معبر القنيطرة في الجولان الاثنين

© أ ف ب / أرشيف | جنود إسرائيليون يحرسون نقطة حدود القنيطرة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان المحتلة في 27 أيلول/سبتمبر 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/10/2018

سيعاد الاثنين فتح معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل إثر اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة وسوريا وإسرائيل، وأعلنت عنه واشنطن الجمعة داعية الحكومتين السورية والإسرائيلية لتسهيل مهمة قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة.

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أن الأمم المتحدة وسوريا وإسرائيل توصلت إلى اتفاق ينص على أن تتم الاثنين إعادة فتح معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل، مطالبة الحكومتين السورية والإسرائيلية بتسهيل مهمة قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان إن "الولايات المتحدة ترحب بإعادة فتح هذا المعبر الذي سيتيح للقبعات الزرق الأمميين تكثيف جهودهم الرامية لمنع الأعمال العدائية في منطقة مرتفعات الجولان".

وأضافت "إننا نتطلع إلى كل من إسرائيل وسوريا لتمكين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه، بالإضافة إلى ضمانات لسلامتهم". وتابعت السفيرة الأمريكية في بيانها "إننا ندعو سوريا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى تتمكن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) من الانتشار وتسيير دوريات بأمان وبدون تدخل".

ولفتت هايلي إلى أنه "بموازاة هذه الخطوة المهمة، يجب على جميع الأطراف الالتزام باتفاقية عام 1974 ومنع وجود أي قوات عسكرية في المنطقة باستثناء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

وفي نهاية أيلول/سبتمبر أعلنت إسرائيل استعدادها لفتح معبر القنيطرة عقب عودة قوات حفظ السلام الدولية بعد أربع سنوات من انسحابها. وعادت القوات الدولية إلى المنطقة بعد أن تمكنت القوات السورية مدعومة من روسيا من استعادة السيطرة على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان وإخراج الفصائل المسلحة من "منطقة خفض التصعيد".

واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان في حرب 1967 وضمتها إليها في 1981 في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/10/2018

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