اليمن: مقتل مدنيين في غارات منسوبة للتحالف بقيادة السعودية على محافظة الحديدة

ذكرت مصادر طبية يمنية ووسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن، أن غارات جوية نفذها التحالف العربي الذي تقوده السعودية السبت، أدت لمقتل عشرة مدنيين على الأقل في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

قال مسعفون ووسائل إعلام تابعة للحوثيين إن ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية قتلت عشرة مدنيين في محافظة الحديدة اليمنية (غرب) اليوم السبت.

وذكرت مصادر طبية أن المدنيين قتلوا عندما أصابت ضربات جوية نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في بلدة "جبل راس" لدى مرور حافلة عبرها. وأضافوا أن ثمانية أفراد من عائلة واحدة كانوا بين القتلى.

وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين إن 17 قتلوا فيما أصيب كثيرون وهم في حالة حرجة.

مداخلة مراسل فرانس24 في اليمن

ولم يتسن الوصول بعد لمتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية للتعليق.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن سنة 2015 لإعادة السلطة إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

ونفذ التحالف العربي آلاف الضربات الجوية التي تستهدف الحوثيين المتحالفين مع إيران لكن الضربات أوقعت قتلى من المدنيين. وتنفي الرياض استهداف المدنيين عمدا.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من مليونين ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 13/10/2018