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روسيا تطالب بإخراج "إرهابيي الخوذ البيضاء" من سوريا
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ما هو تأثير العقوبات ضد إيران على قطاع السياحة؟
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ريال مدريد ينأى بنفسه عن قضية الاتهامات بالاغتصاب ضد رونالدو
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واشنطن بوست: أصوات وصور توثق تعذيب ومقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية
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ممثل الشباب الفرنكوفوني في العالم: الفرنكوفونية قيم ومبادئ وعلى البلدان مشاركتها
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"موش وقتو" لأمل مكي: وثائقي عن واقع الحريات الفردية في تونس بعد الثورة
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سقوط قتلى فلسطينيين في مواجهات قرب حدود قطاع غزة
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اختيار الرواندية لويز موشيكيوابو أمينة عامة لمنظمة الفرنكفونية
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إسرائيل تأمر بوقف إمداد قطاع غزة بالوقود "فوريا"
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القضاء التركي يطلق سراح القس الأمريكي برانسون وترامب يأمل بعودته "سريعا"
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ريبورتاج: حملات تطوعية لمحو مخلفات المعارك في المناطق المحررة في العراق
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اليمن: الحرب تزيد من صعوبة المعيشة لعمال القطاع العام
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