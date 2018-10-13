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الشرق الأوسط

اليمن: الحرب تزيد من صعوبة المعيشة لعمال القطاع العام

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو فايزة قارح

آخر تحديث : 13/10/2018

فاقمت الحرب في اليمن من الأوضاع الاجتماعية الصعبة لعمال القطاع العام في البلاد، فالمدرسون على سبيل المثال لم يتلقوا رواتبهم لأشهر طويلة، ماجعل كثيرين منهم يمتهنون عملا ثانيا لتسديد تكاليف حاجياتهم الأساسية.

نشرت في : 13/10/2018

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