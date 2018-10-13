سوريا: تنظيم "الدولة الإسلامية" يخطف أكثر من مئة عائلة من مخيم في دير الزور

خطف تنظيم "الدولة الإسلامية" الجمعة أكثر من مئة عائلة من مخيم للنازحين يقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور شرق سوريا، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وما أكده التنظيم المتطرف.

شن تنظيم "الدولة الإسلامية" يوم الجمعة هجوما ضد مخيم للنازحين، تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية في منطقة دير الزور (شرق)، واقتاد "أكثر من مئة عائلة فيه" إلى بلدة هجين، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد مديره رامي عبد الرحمن، أن بين المخطوفين أفراد عائلات لعناصر قتلوا في صفوف التنظيم أو آخرين انشقوا عنه.

من جهته، أكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان الهجوم ضد مخيم النازحين، مشيرا إلى أن الجهاديين "خطفوا مجموعة من المدنيين واصطحبوهم إلى داخل المناطق" التي يسيطرون عليها.

واندلعت، وفق البيان، اشتباكات "استمرت لساعات طويلة" في المخيم وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، التي اعتبرت أن التنظيم "استغل الظروف الجوية والعاصفة الغبارية".

كما أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" على حساباته في تطبيق تلغرام عن هجمات عدة شنها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة هجين وبينها المخيم. وكان التنظيم قد أسر خلال أول هجوم مضاد له الأربعاء، وفق المرصد، 35 عنصرا من تلك القوات.

ومنذ بدء الهجوم قبل شهر، تدور معارك عنيفة بين الطرفين، وقد ارتفعت حصيلة قتلاها إلى 176 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية و325 من التنظيم المتطرف.

مداخلة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

وتتصدى قوات سوريا الديمقراطية منذ أيام لهجمات مضادة يشنها الجهاديون ضد مواقعها انطلاقا من آخر جيب يسيطرون عليه في محافظة دير الزور واستهدف أحدها مخيما للنازحين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ الأربعاء، بحسب المرصد، عن مقتل 37 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية كما قتل 58 جهاديا غالبيتهم في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن إئتلاف لفصائل كردية وعربية، منذ شهر هجوما ضد آخر جيب يتحصن فيه التنظيم في دير الزور في شرق البلاد، بدعم من التحالف الدولي. إلا أن التنظيم بدأ الأربعاء بشن هجمات مضادة ضد تلك القوات، وفق المرصد، وتمكن من عرقلة تقدمها مستفيدا من عاصفة رملية في المنطقة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "يواصل تنظيم الدولة الإسلامية هجماته المضادة في منطقة هجين فيما تعمل قوات سوريا الديمقراطية جاهدة على صدها بدعم من التحالف الدولي الذي يستهدف مواقع التنظيم بين الحين والآخر". وأشار عبد الرحمن إلى أن العاصفة الرملية المستمرة "تصعب مهمة قوات سوريا الديمقراطية وطائرات التحالف الدولي في صد الهجمات".

وتعتبر هجين أهم البلدات الواقعة في هذا الجيب ولا تزال تحت سيطرة المتطرفين، برغم استعادة قوات سوريا الديمقراطية لمناطق أخرى محيطة. ومني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية شرق حمص.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/10/2018