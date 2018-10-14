السعودية تتوعد بالرد على أي إجراء يتخذ ضدها في إطار قضية اختفاء خاشقجي

صعدت السعودية من لهجتها إزاء تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بعقاب قاس"، إن ثبت تورطها في اختفاء الصحافي المعارض جمال خاشقجي، مؤكدة أنها سترد على أي إجراء يتخذ ضدها "بإجراء أكبر".

رفضت السعودية الأحد تهديدها بالعقوبات الاقتصادية والسياسية بسبب قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول، مؤكدة أنها سترد على أي إجراء يتخذ ضدها "بإجراء أكبر"، وذلك بعد ساعات على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بعقاب قاس".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول سعودي أن السعودية تؤكد "رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة" مؤكدة أنها "إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر".

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت من أنه سيكون هناك "عقاب شديد" في حال تبين أن السعودية مسؤولة عن اختفاء الصحافي المعارض جمال خاشقجي، حسبما ورد في مقتطفات من مقابلة له مع شبكة "سي بي إس".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/10/2018