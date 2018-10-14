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الشرق الأوسط

19 قتيلا على الأقل في حادث انقلاب عربة تقل مهاجرين غربي تركيا

© أ ف ب/ أرشيف | شرطي تركي في إسطنبول

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/10/2018

أسفر حادث سير عن مقتل 19 شخصا على الأقل بينهم أطفال الأحد، حيث انحرفت شاحنة تقل مهاجرين وسقطت في قاع نهر بغرب تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

قتل 19 شخصا بينهم أطفال الأحد عندما انحرفت عربة تقل مهاجرين عن طريق سريع وسقطت في قاع نهر بغرب تركيا، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وكانت العربة التي يعتقد أنها شاحنة، في طريقها من بلدة أيدن إلى مدينة إزمير الساحلية على بحر إيجه عندما انقلبت وهوت عدة أمتار ووقعت في النهر، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

ولم تتضح بعد هويات المهاجرين ولا المكان الذي كانوا يقصدونه. فيما أظهرت مشاهد التلفزيون التركي حطام العربة التي تحولت كتلة معدنية متفحمة. وهرع عدد كبير من عناصر الإغاثة إلى مكان الحادث.

وتعد تركيا نقطة عبور للمهاجرين الفارين من بلادهم في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا هربا من الحروب والفقر، سعيا لحياة أفضل في أوروبا عن طريق اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وعبر مليون مهاجر من تركيا إلى اليونان في 2015، معظمهم في مراكب، متسببين بأزمة فرضت اتفاقا بين أنقرة والاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين. وتراجعت أعدادهم منذ التوصل للاتفاق لكن البعض ما زالوا يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن أكثر من 24 ألف مهاجر وصلوا اليونان بحرا حتى الآن هذا العام، وقضى 118 مهاجر غرقا في محاولة العبور.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/10/2018

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