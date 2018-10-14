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الشرق الأوسط

المرصد السوري: إطلاق قذائف من المنطقة العازلة حول إدلب رغم الاتفاق الروسي التركي

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/10/2018

أطلقت قذائف هاون ثقيلة ليل السبت الأحد من المنطقة العازلة قرب محافظة إدلب على مناطق سيطرة النظام السوري في منطقتي ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما يعتبر خرقا لاتفاق روسي تركي يقضي بأن تكون هذه المناطق خالية من السلاح الثقيل.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أن "قصفا بقذائف الهاون الثقيل" سجل ليلة السبت الأحد من المنطقة العازلة على مناطق سيطرة النظام السوري في منطقتي ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي. وتابع مدير المرصد رامي عبد الرحمن "إنه أول خرق واضح للاتفاق منذ نزع السلاح الثقيل"، معتبرا أن هاتين المنطقتين يجب "أن تكونا خاليتين من السلاح الثقيل ومن ضمنها قذائف الهاون".

وأوضح عبد الرحمن أن الفصائل المسلحة "أطلقت عدة قذائف على معسكر للنظام في منطقة جورين في ريف حماة أدت إلى مقتل جنديين سوريين، كما قصفت أيضا أحياء في منطقة حلب من مواقعها في الريف الغربي، الذي يقع في المنطقة العازلة." وكانت المنطقة العازلة قد شهدت في الأيام السابقة بعض الاشتباكات المتقطعة بين الفصائل وقوات النظام دون استخدام السلاح الثقيل.

وقال مدير المرصد أيضا إن "قوات النظام لا تزال تقصف مناطق في المنطقة العازلة، ومنها مناطق زراعية قرب اللطامنة في ريف حماة الشمالي صباح الأحد" موضحا أن "الاتفاق لا يفرض على النظام سحب سلاحه الثقيل من هذه المناطق".

ونقلت صحيفة الوطن السورية الموالية للنظام أن "خطوط التماس في ريف حلب الغربي تشهد إطلاق القذائف والصواريخ من السلاح الثقيل الذي يفترض أنه جرى سحبه من المنطقة، على الأحياء الآمنة".

ويذكر أن موسكو وأنقرة توصلتا في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، إلى اتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، في محاولة للحؤول دون هجوم دام لقوات النظام على المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/10/2018

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