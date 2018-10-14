سوريا والأردن تقرران إعادة فتح معبر جابر-نصيب التجاري الرئيسي بين البلدين

أعلنت الحكومة الأردنية الأحد الاتفاق مع دمشق على إعادة فتح معبر جابر الحيوي (نصيب في الجانب السوري)، والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات، غدا الإثنين.

اتفقت الأردن وسوريا على إعادة فتح معبر جابر-نصيب التجاري الرئيسي بين البلدين، والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات، غدا الإثنين وفق الحكومة الأردنية.

وصرحت وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان أنه سيتم "فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا يوم غد الاثنين".

وشكل إغلاق معبر جابر في نيسان/أبريل 2015، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/10/2018