الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

محاور

محاور مع دالية غانم يزبك: "رهانات التغيير" في الجزائر؟

للمزيد

مراسلون

العودة المستحيلة للروهينغا

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

عاصفة تضرب البورصات العالمية.. فما الأسباب وراء هذا التراجع؟

للمزيد

أسبوع في العالم

جمال خاشقجي: لغز الاختفاء

للمزيد

حوار

ممثل الشباب الفرنكوفوني في العالم: الفرنكوفونية قيم ومبادئ وعلى البلدان مشاركتها

للمزيد

حوار

الرئيس ماكرون على فرانس24 حول قضية خاشقجي: "المعلومات التي وردت خطيرة للغاية"

للمزيد

ثقافة

الممثلة التونسية درة زروق: أستمتع بالأعمال الكوميدية ذات النصوص القوية

للمزيد

هي الحدث

"موش وقتو" لأمل مكي: وثائقي عن واقع الحريات الفردية في تونس بعد الثورة

للمزيد

الصحة أولا

متى نلجأ إلى استئصال الزائدة الدودية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا والأردن تقرران إعادة فتح معبر جابر-نصيب التجاري الرئيسي بين البلدين

© فرانس24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/10/2018

أعلنت الحكومة الأردنية الأحد الاتفاق مع دمشق على إعادة فتح معبر جابر الحيوي (نصيب في الجانب السوري)، والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات، غدا الإثنين.

اتفقت الأردن وسوريا على إعادة فتح معبر جابر-نصيب التجاري الرئيسي بين البلدين، والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات، غدا الإثنين وفق الحكومة الأردنية.

وصرحت وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان أنه سيتم "فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا يوم غد الاثنين".

وشكل إغلاق معبر جابر في نيسان/أبريل 2015، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/10/2018

  • فرنسا - الأردن

    ماكرون يبدي استعداد فرنسا "للمساهمة في حفظ الأمن على طول الحدود الأردنية السورية"

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    الأردن - سوريا: عمان تقول إن 422 من "الخوذ البيضاء" دخلوا المملكة عن طريق إسرائيل

    للمزيد

  • الأردن

    ريبورتاج - الأردن: حملة شعبية ورسمية لمساعدة النازحين السوريين العالقين على الحدود

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي