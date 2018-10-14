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الشرق الأوسط

نتانياهو يهدد حماس بردود "مؤلمة" في حال استمرت "مسيرات العودة"

© أ ف ب/أرشيف | رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/10/2018

توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الأحد حركة حماس بـ"ضربات قوية جدا" و"مؤلمة للغاية" بعد تجدد أعمال العنف على الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة.

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الأحد حماس بـ"ضربات قوية جدا". وكانت إسرائيل قد علقت الجمعة تسليم الوقود إلى غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بعد تظاهرات ومواجهات عند السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع، خلفت مقتل سبعة فلسطينيين.

وقال نتانياهو في الجلسة الأسبوعية للحكومة "يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إن لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة، مؤلمة للغاية".

وتابع "نحن قريبون جدا من نوع آخر من النشاطات التي ستشمل توجيه ضربات قوية للغاية. إذا كان لحماس عقل سليم فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا".

مراسلة فرانس24 ليلى عودة

وجاء القرار الإسرائيلي بتعليق تزويد القطاع بالوقود بعد أيام على بدء تسليمه بهدف تخفيف الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.

وبموجب اتفاقية برعاية الأمم المتحدة، تعهدت قطر دفع 60 مليون دولار (52 مليون يورو) ثمنا للوقود خلال ستة أشهر لشحن محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

والسبت أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن شحنات الوقود لن تستأنف سوى في حال حصول "توقف تام للعنف ولإلقاء البالونات الحارقة (من غزة على إسرائيل) واستخدام العجلات المطاطية المشتعلة قبالة بلدات إسرائيلية" مجاورة لقطاع غزة.

وتنظم حماس منذ أشهر مظاهرات شهدت أحيانا أعمال عنف. وقتل 205 فلسطينيين وإسرائيلي واحد منذ 30 آذار/مارس.

يطالب المتظاهرون في "مسيرات العودة" بتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها العام 1948 مع إقامة دولة إسرائيل.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام التظاهرات كغطاء لشن هجمات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/10/2018

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