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الشرق الأوسط

اليمن: الرئيس هادي يقيل رئيس الحكومة ويحيله على التحقيق

© أ ف ب | الرئيس اليمني المعترف بحكومته دوليا عبد ربه منصور هادي خلال اجتماعات في مقر الجامعة العربية في القاهرة 14 آب/أغسطس 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/10/2018

أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاثنين رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأحاله للتحقيق على خلفية "الإهمال الذي رافق أداء الحكومة في المجالات الاقتصادية"، حسب وكالة سبأ الرسمية للأنباء.

ذكرت وكالة سبأ الرسمية اليمنية للأنباء أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أقال الاثنين رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأحاله للتحقيق على خلفية التدهور الاقتصادي.

وقالت الوكالة إن القرار يأتي "نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/10/2018

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