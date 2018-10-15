ترامب ينقل عن الملك سلمان قوله إنه "يجهل" مصير خاشقجي ويعلن إرسال وزير خارجيته إلى الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن العاهل السعودي أبلغه بأنه "يجهل" مصير الصحافي جمال خاشقجي. وتحدث ترامب على احتمال مقتل الصحافي على يد "مجرمين" مؤكدا أنه سيوفد وزير الخارجية مايك بومبيو "فورا" إلى السعودية. وتحدث ترامب عن احتمال أن يكون خاشقجي قد قتل على يد "مجرمين".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة الاثنين أنه تحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان ونقل عنه قوله إنه "يجهل" مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترامب أيضا إنه سيرسل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى السعودية للتباحث مباشرة مع الملك سلمان بشأن هذه المسألة.

وتحدث ترامب عن احتمال أن يكون الصحافي قد قتل على يد "مجرمين". ودعى ترامب إلى فتح "تحقيق فوري ومفتوح" في اختفاء خاشقجي.

وكتب ترامب على تويتر "تحدثت للتو إلى ملك السعودية الذي قال إنه يجهل تماما ما يمكن أن يكون قد حصل مع ’مواطننا السعودي‘"، وتابع "سأرسل فورا وزير خارجيتنا للقاء الملك".

وكانت السلطات السعودية قد وجدت نفسها في موقع دفاعي منذ اختفاء خاشقجي، مع توالي التحذيرات لها بإمكان معاقبتها في حال تبيّن أنها قتلت الصحافي المعارض لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان والذي يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن ترامب للمرة الأولى أن الرياض قد تكون ضالعة في اختفاء خاشقجي مهددا إياها بـ"عقاب شديد" في حال ثبت ذلك.

والاثنين، نقل ترامب في تغريدته عن العاهل السعودي أن السعوديين "يعملون في شكل وثيق مع تركيا" لكشف ملابسات هذه القضية.

ومن المقرر أن تفتش السلطات التركية الاثنين القنصلية السعودية في إسطنبول بعد أسبوعين من اختفاء خاشقجي.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 15/10/2018