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الشرق الأوسط

تركيا: الداخلية تعلق مهام أكثر من 250 مسؤولا محليا

© أ ف ب / أرشيف | أردوغان خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الاثنين في 17 أيلول/سبتمبر 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/10/2018

قالت الداخلية التركية الاثنين أنه تم تعليق مهمات 259 مسؤول حي وقرية بسبب الاشتباه بانضمامهم إلى مجموعات "إرهابية" أو قيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وظائفهم.

أعلنت وزارة الداخلية التركية الاثنين أن مهام نحو 260 مسؤول محلي قد علقت لشبهات ارتباطهم بمجموعات "إرهابية" أو قيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وظائفهم.

وينتخب هؤلاء المسؤولون في الأحياء والقرى لتولي بعض الجوانب الإدارية. وتم تعليق مهمات 103 رؤساء قرى و156 رئيس حي، كما جاء في بيان الوزارة التي لم تحدد هوية المجموعات "الإرهابية" التي يشتبه انضمامهم إليها.

والأسبوع الماضي، علقت مهمات 559 "حارس قرية" (قريون يجندون ويسلحون لمحاربة الأكراد)، بناء على اتهامات مماثلة، و76 آخرين بتهم التهريب وتهريب المهاجرين والقيام بأنشطة على صلة بالمخدرات.

ونفذت السلطات التركية، بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، حملة تطهير واسعة في مؤسساتها.

فتمت إقالة أكثر من 140 ألف شخص أو منعوا من شغل وظائف عمومية، بسبب صلات مزعومة مع الداعية فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل لكنه ينفي ذلك.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/10/2018

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