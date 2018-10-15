الأردن وسوريا يعيدان فتح معبر جابر-نصيب الحدودي بعد ثلاث سنوات من إغلاقة

أعيد صباح اليوم الاثنين افتتاح معبر جابر-نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، بعد نحو ثلاث سنوات من إغلاقه. وستستأنف حركة النقل البري للركاب والبضائع عبر المعبر يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

عند الساعة الثامنة صباح الاثنين، أعيد فتح معبر جابر-نصيب الحدودي بين سوريا والأردن بعد ثلاث سنوات من إغلاقه.

ووقف أكثر من عشرة من رجال الأمن والشرطة والجمارك قرب البوابة من الجانب الأردني، بينما لم يحضر أي من المسؤولين الأردنيين مراسم الافتتاح. كما اصطف عدد من السيارات الأردنية في طابور استعدادا للدخول إلى الجانب السوري.

مداخلة دانية المعايطة حول إعادة افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان مساء الأحد أنه سيتم "فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا الاثنين".

وأوضحت أن "اللجان الفنية الأردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين خلال اجتماع عقد الأحد في مركز حدود جابر".

وبحسب الاتفاق "تستأنف حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين يوميا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05,00 تغ) لغاية الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (13,00 تغ)".

وطلب الجانب السوري من الجانب الأردني إرسال مندوب من قبلهم للمشاركة في التفتيش (الفحص الفني) بسبب عدم وجود جهاز تصوير شعاعي (أكس راي) في معبر نصيب السوري.

وأشار الاتفاق إلى "إمكانية مغادرة مواطني كلا البلدين إلى سوريا"، لكنه أوضح "بخصوص القدوم للأردن" أن "الشخص القادم (من سوريا) يحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة، وفي حال العبور يحتاج إلى إبراز إقامة أو تأشيرة سارية المفعول للبلاد التي ينوي السفر إليها".

وبالنسبة لسائقي الشاحنات والمركبات العمومي فإنهم "يخضغون للإجراءات الحدودية فقط".

وشكل إغلاق معبر نصيب-جابر في نيسان/ابريل 2015، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل ان يتراجع تدريجا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/10/2018