الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

هل بدأت واشنطن لفلفة قضية خاشقجي؟

للمزيد

تكنو

تحقيق: توصيات محركا بحث ياهو وبينغ تربط المسلمين بالإرهاب والسود بالغباء!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الجزائر.. ما صحة تهم الفساد التي يُتابع بها الجنرالات؟

للمزيد

النقاش

اختفاء خاشقجي: السعودية بين الضغط وكشف الحقيقة

للمزيد

ضيف الاقتصاد

تطور خدمات جديدة تسمح بتقاسم السيارات بين الأفراد

للمزيد

النقاش

ما تداعيات انتهاء التوافق بين نداء تونس وحركة النهضة؟

للمزيد

حدث اليوم

سوريا - الأردن: نقطة عبور تفتح جسورا؟

للمزيد

ريبورتاج

المصالحة لأجل غد أفضل.. قرار أم فقدت أبناءها إثر العشرية السوداء في الجزائر

للمزيد

رياضة 24

تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019: الجزائر يفوز على بنين ويتقدم على الطريق الصحيح

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأمريكي في الرياض للتباحث مع السلطات السعودية حول اختفاء خاشقجي

© أ ف ب | بومبيو مع عادل الجبير بعد وصوله الرياض، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

فيديو فوزي بن جامع

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/10/2018

حل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء بالرياض للتباحث مع السلطات السعودية، حول اختفاء الصحافي جمال خاشقجي منذ أسبوعين بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول. والتقى بومبيو لدى وصوله بنظيره السعودي عادل الجبير قبل لقاء العاهل السعودي الملك سلمان. واجتمع بومبيو لاحقا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد أن البلدين "حليفان قويان وقديمان".

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إلى الرياض حيث يجتمع مع ولي العهد محمد بن سلمان، لبحث قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ أسبوعين بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بحسب صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن متحدث باسم بومبيو على هامش اللقاءات، أن السعوديين وافقوا على ضرورة القيام بتحقيق "معمق" في القضية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أن البلدين "حليفان قويان وقديمان"، بحسب صحافيين يرافقون بومبيو. وقال ولي العهد السعودي لبومبيو "نواجه تحدياتنا سويا. في الأمس واليوم والغد".

وبدا الرجلان مبتسمين خلال اجتماعهما. ومن المقرر أن يلتقيا مرة أخرى مساء الثلاثاء.

والتقى بومبيو في الصباح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعشرين دقيقة.

وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض لبحث اختفاء خاشقجي

وتتزامن الزيارة مع تقارير في وسائل إعلام أمريكية حول نية السعودية الإقرار بمقتل خاشقجي خلال استجواب تم بشكل خاطئ.

وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بومبيو إلى الرياض، بعد اتصال مع الملك سلمان. وكان في استقبال الوزير الأمريكي نظيره السعودي عادل الجبير وسفير الرياض في واشنطن الأمير خالد بن سلمان.

في نفس الموضوع، أعلنت الخارجية الأمريكية أن السعوديين وافقوا على القيام بتحقيق "شامل" في قضية اختفاء خاشقجي، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت للصحافيين في الرياض بعد لقاء بومبيو مع الجبير، إلى أن الجانبين اتفقا "على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف ومناسب".

وفي تركيا، غادر محققون من الشرطة التركية والمدعين القنصلية السعودية في إسطنبول في وقت مبكر صباح الثلاثاء، بعد إجراء بحث غير مسبوق استمر ثماني ساعات، في إطار التحقيقات بشأن اختفاء خاشقجي.

مداخلة المحلل السياسي سليمان العقيلي

وقال مسؤول إنهم أخذوا عينات، وبخاصة من تراب حديقة القنصلية.

وكانت الشرطة التركية بدأت مساء الاثنين تفتيش مقر القنصلية السعودية التي كانت آخر مكان شوهد فيه خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، قبل اختفائه.

وتتزايد التساؤلات حول مصير خاشقجي، كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" والناقد لسلطات بلاده.

وطالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه الثلاثاء برفع الحصانة عن مسؤولين سعوديين قد يكونون ضالعين في اختفاء خاشقجي.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/10/2018

  • قضية خاشقجي

    قضية خاشقجي: ترامب يتحدث عن احتمال ضلوع "عناصر غير منضبطين" في اختفاء الصحافي

    للمزيد

  • السعودية

    معارض سعودي بكندا يتهم الرياض بالتنصت على مكالماته الهاتفية مع خاشقجي

    للمزيد

  • النقاش

    اختفاء خاشقجي: السعودية بين الضغط وكشف الحقيقة

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي