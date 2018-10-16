آلاف العراقيين يتوافدون إلى مديرية نينوى بالموصل للحصول على وثائق رسمية

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ألمانيا: ميركل تتعهد باستعادة ثقة الناخبين بعد النكسة التاريخية لحلفائها في بافاريا
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اليمن: الرئيس هادي يقيل رئيس الحكومة ويحيله على التحقيق
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إعادة فتح معبر القنيطرة المغلق منذ 2014 بين سوريا والجولان المحتل
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الصين: مخاوف من تفشي حمى الخنازير الأفريقية شمال شرق البلاد
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دعم خليجي واسع للسعودية وصمت مغاربي في قضية اختفاء جمال خاشقجي
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بدء أول محادثات بين الكوريتين والأمم المتحدة لنزع السلاح من "المنطقة الأمنية المشتركة"
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فرنسا: تريب تتحول إلى مدينة أشباح بعد أن غمرتها مياه الفيضانات
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الجزائر.. ما صحة تهم الفساد التي يُتابع بها الجنرالات؟
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قضية خاشقجي: الشرطة التركية تنتهي من تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول
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فؤاد أبو ناضر: هناك لا مبالاة من الغرب حيال مسيحيي الشرق الأوسط
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من هو كريستوف كاستنير وزير الداخلية الفرنسي الجديد؟
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هل يقلب التحالف السياسي الجديد بين "الاتحاد الوطني الحر" و"نداء تونس" موازين القوى؟
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