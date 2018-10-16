آلاف العراقيين يتوافدون إلى مديرية نينوى بالموصل للحصول على وثائق رسمية

ألمانيا: ميركل تتعهد باستعادة ثقة الناخبين بعد النكسة التاريخية لحلفائها في بافاريا للمزيد

اليمن: الرئيس هادي يقيل رئيس الحكومة ويحيله على التحقيق للمزيد

إعادة فتح معبر القنيطرة المغلق منذ 2014 بين سوريا والجولان المحتل للمزيد

الصين: مخاوف من تفشي حمى الخنازير الأفريقية شمال شرق البلاد للمزيد

دعم خليجي واسع للسعودية وصمت مغاربي في قضية اختفاء جمال خاشقجي للمزيد

بدء أول محادثات بين الكوريتين والأمم المتحدة لنزع السلاح من "المنطقة الأمنية المشتركة" للمزيد

فرنسا: تريب تتحول إلى مدينة أشباح بعد أن غمرتها مياه الفيضانات للمزيد

الجزائر.. ما صحة تهم الفساد التي يُتابع بها الجنرالات؟ للمزيد

قضية خاشقجي: الشرطة التركية تنتهي من تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول للمزيد

فؤاد أبو ناضر: هناك لا مبالاة من الغرب حيال مسيحيي الشرق الأوسط للمزيد

من هو كريستوف كاستنير وزير الداخلية الفرنسي الجديد؟ للمزيد