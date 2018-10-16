الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

تكنو

تحقيق: توصيات محركا بحث ياهو وبينغ تربط المسلمين بالإرهاب والسود بالغباء!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الجزائر.. ما صحة تهم الفساد التي يُتابع بها الجنرالات؟

للمزيد

النقاش

اختفاء خاشقجي: السعودية بين الضغط وكشف الحقيقة

للمزيد

ضيف الاقتصاد

تطور خدمات جديدة تسمح بتقاسم السيارات بين الأفراد

للمزيد

النقاش

ما تداعيات انتهاء التوافق بين نداء تونس وحركة النهضة؟

للمزيد

حدث اليوم

سوريا - الأردن: نقطة عبور تفتح جسورا؟

للمزيد

ريبورتاج

المصالحة لأجل غد أفضل.. قرار أم فقدت أبناءها إثر العشرية السوداء في الجزائر

للمزيد

رياضة 24

تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019: الجزائر يفوز على بنين ويتقدم على الطريق الصحيح

للمزيد

ثقافة

المغنية الفلسطينية كاميليا جبران: بحثت عن مصادر إلهام مختلفة بعد فرقة صابرين

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

آلاف العراقيين يتوافدون إلى مديرية نينوى بالموصل للحصول على وثائق رسمية

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 | فيديو

فيديو شادن اللقيس

آخر تحديث : 16/10/2018

يتوافد آلاف العراقيين إلى مديرية محافظة نينوى في الموصل للحصول على وثائق رسمية بينها شهادات ميلاد ووفاة ووثائق زواج. فالوثائق التي أصدرها لهم تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال سيطرته على المدينة لمدة ثلاث سنوات لا تعترف بها الحكومة العراقية.

نشرت في : 16/10/2018

  • العراق

    عام على تحرير الموصل...وما زال الإعمار متعثرا والإحباط سائدا

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    أنجلينا جولي تتجول في الموصل وتتفقد مخيمات اللاجئين السوريين في كردستان العراق

    للمزيد

  • معهد العالم العربي

    من تدمر إلى الموصل.. رحلة ثلاثية الأبعاد إلى مدن عربية عتيقة من باريس

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي