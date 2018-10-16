قضية خاشقجي: ترامب يتحدث عن احتمال ضلوع "عناصر غير منضبطين" في اختفاء الصحافي

بعد عملية تفتيش استمرت ثماني ساعات، غادر فريق من محققي الشرطة التركية والمدعين مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول في وقت مبكر صباح الثلاثاء. وأفاد مسؤول أنهم أخذوا عينات، خاصة من تراب حديقة القنصلية، في إطار التحقيقات بشأن اختفاء الصحافي جمال خاشقجي منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. من جانبه، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي إلى احتمال ضلوع "عناصر غير منضبطين" في القضية.

وفي وقت مبكر صباح الثلاثاء، غادر فريق من محققي الشرطة التركية والمدعين القنصلية السعودية في إسطنبول، بعد إجراء بحث غير مسبوق استمر ثماني ساعات، في إطار التحقيقات بشأن اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وقال مسؤول إنهم أخذوا عينات، وبخاصة من تراب حديقة القنصلية.

وكانت الشرطة التركية بدأت مساء الاثنين تفتيش مقر القنصلية السعودية التي كانت آخر مكان شوهد فيه خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، قبل اختفائه.

ووصل الشرطيون، بعضهم في زي عسكري وآخرون في زي مدني، إلى القنصلية في ست سيارات ودخلوا المبنى على الفور. وكانت الفرق لا تزال داخل القنصلية بعد ثلاث ساعات من بدء التفتيش وقد صعد أحد الخبراء إلى سطح المبنى.

وجاءت عملية التفتيش في وقت أفادت شبكة "سي إن إن" الاثنين بأن السعودية تعتزم القول في تقرير إن خاشقجي قُتل بالخطأ خلال استجواب داخل القنصلية في إسطنبول.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه الأربعاء إلى تركيا للقاء نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

ترامب يلمح إلى احتمال ضلوع "عناصر غير منضبطين" في القضية

من جانبه، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إلى أن "عناصر غير منضبطين" ربما تكون وراء اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، معلنا توجه وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض.

وصرح ترامب من حدائق البيت الأبيض: "لقد نفى الملك (السعودي) بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء (...) لا أريد التكهن بمكانه (خاشقجي)، إلا أنه بدا لي أن الأمر قد يكون حصل على أيدي عناصر غير منضبطين. من يعلم؟".

وأكد ترامب أن بومبيو في طريقه إلى الرياض لبحث قضية خاشقجي الذي لا يزال مفقودا منذ دخوله القنصلية السعودية لإتمام خطوات إدارية بهدف زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

وكتب ترامب على تويتر "تحدثت للتو إلى ملك السعودية الذي قال إنه يجهل تماما ما يمكن أن يكون قد حصل مع -مواطننا السعودي-".

ونقل عن العاهل السعودي أن السعوديين "يعملون في شكل وثيق مع تركيا" لكشف ملابسات القضية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/10/2018