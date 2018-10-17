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الشرق الأوسط

طهران تندد بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قوات الباسيج

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو أنمار حجازي

آخر تحديث : 17/10/2018

نددت طهران الأربعاء بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على قوات الباسيج وعلى "شبكة مالية واسعة" تدعمها، في إطار تصعيد ضغطها على الجمهورية الإسلامية.

نشرت في : 17/10/2018

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