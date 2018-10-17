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غارات جوية إسرائيلية تستهدف قطاع غزة
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ريبورتاج: أزمة أدوية في إيران في ظل العقوبات الأمريكية وانهيار العملة
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ميدليست آي: اغتيال خاشقجي استغرق 7 دقائق
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الصين تدافع عن "معتقلات" المسلمين على أراضيها
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مواقع ثقافية متوسطية تواجه تهديدا بسبب التغييرات المناخية
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المغرب: محاكمة شبان بتهمة "إهانة" رمز وطني بعد رفعهم أعلاما إسبانية في مظاهرات
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فيديو: عمليات تفتيش مقر حزب "فرنسا الأبية" تثير الجدل في البلاد
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بروكسل تقترح تمديد الفترة الانتقالية للبريكسيت لمدة سنة
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طهران تندد بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قوات الباسيج
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كرة القدم: نجم المنتخب الفرنسي مبابي يحظى بتكريم شعبي في مدينته بضواحي باريس
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الموفد الأممي لسوريا دي ميستورا سيتخلى عن مهامه نهاية نوفمبر
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روسيا: مقتل 17 شخصا على الأقل أغلبهم تلاميذ في اعتداء دام على معهد بالقرم
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