الموفد الأممي لسوريا دي ميستورا سيتخلى عن مهامه نهاية نوفمبر

أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

قال الموفد الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه في نهاية الشهر المقبل وذلك "لأسباب شخصية". ويكون دي ميستورا بذلك قد بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر.

وأضاف دي ميستورا أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من السلطات السورية لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/10/2018