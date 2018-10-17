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الشرق الأوسط

الموفد الأممي لسوريا دي ميستورا سيتخلى عن مهامه نهاية نوفمبر

© أ ف ب | الموفد الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا في 11 سبتمبر/أيلول 2018

فيديو علا غرة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/10/2018

أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

قال الموفد الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه في نهاية الشهر المقبل وذلك "لأسباب شخصية". ويكون دي ميستورا بذلك قد بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر.

وأضاف دي ميستورا أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من السلطات السورية لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/10/2018

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