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الشرق الأوسط

ريبورتاج: أزمة أدوية في إيران في ظل العقوبات الأمريكية وانهيار العملة

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو فرانس 24

آخر تحديث : 17/10/2018

في ظل استئناف العقوبات الأمريكية وانهيار العملة الإيرانية، تضرر قطاع الصحة في إيران بشكل مباشر، فقد أصبح من الصعب على الإيرانيين الحصول عليها ولا سيما أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

نشرت في : 17/10/2018

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