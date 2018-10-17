غارات جوية إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

قتل فلسطيني على الأقل في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة الأربعاء، وفق ما أعلنت مراسلة فرانس24 في القدس. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هذه الغارات ردا على صواريخ أطلقت من قطاع غزة لم تعرف بعد الجهة التي أطلقتها لكن الفصائل الفلسطينية بينها حماس دانت عملية إطلاق الصواريخ.

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه شن صباح الأربعاء غارات جوية على أهداف في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني ليل الثلاثاء الأربعاء. وأفادت مراسلة فرانس24 في القدس أن فلسطينيا على الأقل قتل في القصف الإسرائيلي.

وقال الجيش في رسالة بعيد سقوط صاروخ في إسرائيل أطلق من قطاع غزة، إن "طائرات حربية إسرائيلية بدأت مهاجمة أهداف إرهابية في قطاع غزة". فيما قالت حركة حماس التي تسيطر على غزة في بيان إن ستة مواقع قصفت في القطاع. ولم ترد معلوات عن إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجرا أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، وسقط أحدهما في مدينة بئر السبع متسببا بأضرار، وأطلق الآخر في اتجاه البحر. ورد الجيش بغارات جوية على قطاع غزة.

ولم تعرف الجهة التي أطلقت الصاروخ من غزة. لكن الجيش الإسرائيلي يُحمل حماس مسؤولية ما يحصل في القطاع ويضرب عادة مواقع للحركة ردا على إطلاق صواريخ.

حماس تدين

ودانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بينها حركة حماس عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية من غزة، معتبرة أنها محاولة لتخريب الجهود المبذولة لإرساء هدنة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/10/2018