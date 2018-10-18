وزير الخزانة الأمريكي لن يشارك في المؤتمر الاقتصادي في السعودية على خلفية قضية خاشقجي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الخميس أنه لن يشارك في المؤتمر الاقتصادي "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد في الرياض بعد أيام، وذلك على خلفية قضية خاشقجي. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من جهته أن بلاده تمنح السعودية "بضعة أيام إضافية" لتقديم توضيحات حول القضية.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الخميس أنه لن يحضر المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في السعودية، على خلفية قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في إسطنبول في 2أكتوبر/تشرين الأول بعد دخوله قنصلية بلاده.

آخر مقال لجمال خاشقجي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"

وأعلن الوزير في تصريح صحفي "التقيت للتو (الرئيس) دونالد ترامب ووزير الخارجية (مايك) بومبيو وقررنا ألا أشارك في قمة ’مبادرة مستقبل الاستثمار‘ في العربية السعودية".

وسبق أن ألغى العديد من الوزراء ورؤساء الشركات مشاركتهم في هذا المؤتمر بسبب مسألة اختفاء خاشقجي المحرجة للرياض.

تداعيات قضية اختفاء خاشقجي على مؤتمر دافوس الصحراء

وأدى إعلان منوتشين إلى انخفاض بورصة نيويورك.

وبما أن بورصة نيويورك حساسة تجاه أي تطور في علاقات الولايات المتحدة مع أبرز شركائها التجاريين، فقد سجل مؤشر داو جونز في وول ستريت الساعة 15:55 ت غ تراجعا بلغ 1,49 % ليبلغ 25324,07 نقطة.

ومن بين الذين ألغوا مشاركتهم في مؤتمر الرياض الذي ينعقد بين 23 و25 من الشهر الجاري، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، ووزير التجارة البريطاني ليام فوكس، والعديد من رؤساء شركات كبيرة.

كلمة ترامب حول العلاقات التجارية مع السعودية

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس أن الولايات المتحدة ستمنح العربية السعودية "بضعة أيام إضافية" لتقديم توضيحات حول اختفاء الصحافي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/10/2018