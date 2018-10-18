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الشرق الأوسط

فيديو: الغموض يلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة عادل عبد المهدي

© أ ف ب | الرئيس العراقي الجديد برهم صالح كلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة في 2 أكتوبر 2018.

فيديو فرانس 24

آخر تحديث : 18/10/2018

لا يزال الغموض يلف المشهد السياسي في العراق مع التعتيم على تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي (66 عاما). وقد وعد الأخير بتقديم تشكيلته أمام البرلمان السبت المقبل، علما أن الدستور العراقي يعطي مهلة ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على موافقة النواب.

نشرت في : 18/10/2018

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