ترامب: يبدو من المؤكد أن خاشقجي قد مات ويتعين أن تكون العواقب بالغة الشدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس "يبدو من المؤكد أن خاشقجي قد مات" مؤكدا أن العواقب يتعين أن تكون "بالغة الشدة". واختفى الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه "يبدو من المؤكد" أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة قد مات.

آخر مقال لجمال خاشقجي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"

وفقد أثر الصحافي السعودي الناقد لسلطات بلاده بعد أن دخل في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر قنصلية بلاده في إسطنبول. وأكد مسؤولون أتراك مقتله داخل القنصلية فيما تنفي الرياض هذا الأمر.

وصرح ترامب للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية ردا على سؤال عما إذا كان خاشقجي قد مات "يبدو هذا من المؤكد بالنسبة لي". وأضاف "هذا محزن جدا" موضحا أنه يتعين أن تكون العواقب "بالغة الشدة".

من جهة أخرى وفي مقابلة مع نيويورك تايمز أعرب ترامب عن ثقته في تقارير للمخابرات تشير إلى دور سعودي على مستوى رفيع في اغتيال خاشقجي. لكنه أوضح أنه لا يزال "من المبكر بعض الشيء" استنباط نتائج قاطعة بخصوص من أمر بقتله.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 18/10/2018