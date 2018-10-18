حرية التعبير والتنازع على السلطة بالعالم العربي... ما كتبه خاشقجي في آخر مقال له في "واشنطن بوست"

اعتبر الصحافي السعودي المفقود جمال خاشقجي في آخر مقال له نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء، أن "العالم العربي يُواجه نسخته الخاصة من الستار الحديدي الذي لم يفرضه لاعبون خارجيون، بل بسبب قوى وطنية تتنازع على السلطة". ولا يزال خاشقجي مختفيا منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء ما قالت إنه آخر مقال للصحافي السعودي المفقود جمال خاشقجي، واعتبر فيه الأخير أن "العالم العربي يُواجه نسخته الخاصة من الستار الحديدي الذي لم يفرضه لاعبون خارجيون، بل بسبب قوى وطنية تتنازع على السلطة".

وكتب خاشقجي في هذا المقال الذي أرسله مُترجِمه إلى "واشنطن بوست" غداة فقدان أثره: "كان هناك وقت اعتقد فيه الصحافيون أن الإنترنت سيُحرر المعلومات من الرقابة. لكن هذه الحكومات التي يعتمد وجودها على التحكم بالمعلومات، قد أعاقت الإنترنت بشدة"، مضيفا: "للأسف، هذا الوضع يُحتمل أن لا يتغير".

بالنسبة إلى خاشقجي، وهو أحد المساهمين في "واشنطن بوست"، فإن هذه الحرية مفتقدة إلى حد كبير في العالم العربي.

وتحدث الصحافي المنتقد لسُلطات بلاده، عن قطر، المنافس الإقليمي الكبير للسعودية في الشرق الأوسط. وكتب: "تُواصل حكومة قطر دعم تغطية الأخبار الدولية، خلافا لجهود جيرانها الهادفة إلى إبقاء الرقابة على المعلومات دعما -للنظام العربي القديم-".

وقد فقد أثر جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول/أكتوبر بعد دخوله قنصلية السعودية بإسطنبول.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/10/2018