وزير الخارجية الأمريكي يتوعد السعودية بردود "واسعة النطاق" إن ثبت تورطها في اغتيال خاشقجي

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة من أن لدى بلاده ردودا "واسعة النطاق" ضد الرياض في حال تبين أنها متورطة في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي. وقال بومبيو إنه أوضح للسعوديين أن "الولايات المتحدة تأخذ هذه المسألة بمنتهى الجدية، وأننا نرفض الإعدامات خارج القضاء".

نبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إلى أن لدى الولايات المتحدة ردود "واسعة النطاق" ضد السعودية إذا تبين أنها ضالعة في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا "سنبحث بالتأكيد ردود محتملة واسعة النطاق، لكنني أعتقد أن المهم أن يتم كشف الوقائع"، مضيفا "نرفض عمليات الإعدام خارج إطار القضاء"، وذلك بعدما أقر الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى الخميس بأنه من المرجح أن يكون خاشقجي في عداد الموتى.

وكان الوزير الأمريكي عاد إلى واشنطن بعدما قام هذا الأسبوع بزيارة للرياض التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وتابع بومبيو في كلامه عن السعوديين "كنت واضحا جدا، وشرحت لهم أن الولايات المتحدة تأخذ هذه المسألة بمنتهى الجدية، وأننا نرفض الإعدامات خارج القضاء". مضيفا "هذا ليس شيئا يتلاءم مع القيم الأمريكية".

بومبيو يحذر السعودية من ردود واسعة النطاق

وقال أيضا "إنهم يتحملون المسؤولية ما دامت هذه المسألة حصلت في القنصلية. ويتحملون بالتالي مسؤولية إلقاء الضوء على هذه المسألة".

وفقد أثر الصحافي السعودي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر لإتمام معاملات إدارية.

ويقول مسؤولون أتراك إنه قتل بأيدي مجموعة سعودية أوفدتها الرياض خصيصا لهذه الغاية. وفي هذا الصدد وسعت أنقرة نطاق البحث عن "جثة" خاشقجي، حيث شرعت الشرطة الخميس بتفتيش غابة على مشارف إسطنبول، تبعد 15 كيلومترا عن مقر القنصلية السعودية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال في ختام محادثاته بالرياض إن القادة السعوديين "وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف تحقيقاته أنه يجب أن يحاسب" في قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/10/2018