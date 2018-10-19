فوكس نيوز تعود على أبرز محطات العلاقة المالية بين ترامب والسعودية
آخر تحديث : 19/10/2018
نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الإخبارية إحصائية تعود على أبرز محطات العلاقة المالية التي تجمع بين الرئيس الأمريكي والرياض. وتأتي هذه الإحصائية بعد يوم من إعلان ترامب أنه لا تربطه أي مصالح مالية بالمملكة العربية السعودية وإن أي اقتراحات تقول ذلك هي مجرد "أخبار زائفة" حسب قوله. وتعتبر شبكة "فوكس نيوز" من الشبكات الأمريكية القليلة التي يصدقها الرئيس الأمريكي ترامب، في الوقت الذي يصف أغلب الشبكات الإخبارية بأنها تنشر "أخبار كاذبة".
تغريدة فوكس نيوز بشأن علاقة ترامب والسعودية المالية
نشرت في : 19/10/2018