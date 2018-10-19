فوكس نيوز تعود على أبرز محطات العلاقة المالية بين ترامب والسعودية

وزير الاقتصاد الفرنسي لن يشارك في المؤتمر الاقتصادي بالسعودية بسبب قضية خاشقجي للمزيد

المغرب: السجن سنتين لمدون دعا للتظاهر احتجاجا على مقتل مهاجرة برصاص البحرية الملكية للمزيد

وزيرة الجيوش الفرنسية: الأسلحة التي بيعت لمصر موجهة للجيش وليست لقوات الأمن للمزيد

فيديو: قوانين اللجوء الأوروبية الجديدة تقضي على حلم الأفغان الراغبين في الهجرة للمزيد

تكسير عشرات الصلبان والشواهد في مقبرة مسيحية قرب القدس للمزيد

أفغانستان: مئات النساء يترشحن للانتخابات التشريعية رغم الصعوبات للمزيد

تيريزا ماي تبدي استعداد بلادها لتمديد الفترة الانتقالية بعد بريكسيت للمزيد

طالبان تتبنى مقتل قائد شرطة قندهار في هجوم "كان يستهدف قائد قوة الأطلسي" للمزيد

واشنطن تلحق قنصليتها المعنية بشؤون الفلسطينيين بالسفارة الأمريكية في القدس للمزيد

وزير الخزانة الأمريكي لن يشارك في المؤتمر الاقتصادي في السعودية على خلفية قضية خاشقجي للمزيد

ترامب يهدد بإرسال الجيش وإغلاق الحدود مع المكسيك للتصدي للهجرة قبل أسابيع من الانتخابات للمزيد