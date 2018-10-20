13 قتيلا على الأقل في اعتداء انتحاري استهدف مكتب اقتراع في كابول

قتل 13 شخصا على الأقل من بينهم مدنيون وعناصر من الشرطة بعد أن فجر انتحاري حزاما ناسفا قرب مكتب اقتراع في كابول، بحسب بشير مجاهد المتحدث باسم الشرطة في كابول.

أفاد مسؤولون أمنيون أن 13 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم مدنيون وعناصر من الشرطة، في اعتداء انتحاري استهدف مكتب اقتراع في كابول في يوم الانتخابات التشريعية في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة في العاصمة بشير مجاهد إنه "تم رصد انتحاري قرب مكتب اقتراع في كابول قام بتفجير حزامه الناسف". في حين أعلن مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية أن الانفجار أوقع 13 قتيلا على الاقل.

فرانس24 /أ ف ب

نشرت في : 20/10/2018