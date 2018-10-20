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الشرق الأوسط

13 قتيلا على الأقل في اعتداء انتحاري استهدف مكتب اقتراع في كابول

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/10/2018

قتل 13 شخصا على الأقل من بينهم مدنيون وعناصر من الشرطة بعد أن فجر انتحاري حزاما ناسفا قرب مكتب اقتراع في كابول، بحسب بشير مجاهد المتحدث باسم الشرطة في كابول.

أفاد مسؤولون أمنيون أن 13 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم مدنيون وعناصر من الشرطة، في اعتداء انتحاري استهدف مكتب اقتراع في كابول في يوم الانتخابات التشريعية في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة في العاصمة بشير مجاهد إنه "تم رصد انتحاري قرب مكتب اقتراع في كابول قام بتفجير حزامه الناسف". في حين أعلن مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية أن الانفجار أوقع 13 قتيلا على الاقل.

 

فرانس24 /أ ف ب

نشرت في : 20/10/2018

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