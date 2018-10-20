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الشرق الأوسط

الرياض تؤكد مقتل الصحافي جمال خاشقجي إثر "شجار" داخل قنصليتها بإسطنبول

© أ ف ب

فيديو حسين أسد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/10/2018

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على اختفائه، أكدت الرياض فجر السبت للمرة الأولى مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول بعد وقوع "شجار وتشابك بالإيدي" مع عدد من الأشخاص داخلها. وكانت المملكة أكدت بعد فقدان أثر الصحافي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنه غادر مبنى القنصلية بعد وقت قصير من دخوله إياه، وسمحت لفريق تحقيق تركي بتفتيشه.

للمرة الأولى منذ بدء التحقيقات في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أكدت الرياض، فجر السبت، أنّ خاشقجي قتل في قنصليتها باسطنبول بعد وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخلها، رغم أن مسؤولين سعوديين سبق وأن أعلنوا عقب اختفاء خاشقجي أنه غادر مبنى القنصلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للنيابة العامة أن الأشخاص السعوديين قابلوا خاشقجي في القنصلية في 2 تشرين الأول/أكتوبر بعد "ظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".

مداخلة أحمد الديحاني حول إقرار الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول

مصير جثة خاشقجي لا يزال مجهولا

وكانت المملكة أكدت بعد فقدان أثر الصحافي أنه غادر مبنى القنصلية بعد وقت قصير من دخوله إياه، وسمحت لفريق تحقيق تركي بتفتيشه. كما قال ولي العهد الأمير محمد  بن سلمان في مقابلة مع وكالة بلومبرغ "ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة. أنا لست متأكّداً".

ولم يتضح من البيانات السعودية الرسمية مصير جثة خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" الأمركية ينتقد فيها سياسات ولي العهد.

إيقاف 18 سعوديا وإعفاء مسؤولين بالاستخبارات من مناصبهم

وبالتزامن مع هذا الاعلان، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات من مناصبهم.

كما أمر الملك سلمان بإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه.

وأصدر العاهل السعودي أيضاً قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة وتحديد صلاحياته.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ القرار جاء بتوصية من ولي العهد الشاب (33 عاماً) على  خلفية قضية خاشقجي.

وفي إطار التحقيقات، ذكرت النيابة العامة السعودية أنها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية.

وتعرضت الرياض لضغوط دولية في قضية اختفاء الصحافي السعودي إثر زيارته قنصلية بلاده في اسطنبول، دفعت بالعديد من المسؤولين إلى إلغاء مشاركتهم في مؤتمر اقتصادي مهمّ في الرياض الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون في الأجهزة الأمنية التركية إن خاشقجي قتل داخل القنصلية على أيدي فريق سعودي جاء خصيصا إلى تركيا لاغتياله، بينما نفت الرياض أن تكون قد أصدرت أوامر بقتله.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/10/2018

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