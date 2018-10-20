مقتل جمال خاشقجي يطيح بمسؤولين سعوديين كبار
آخر تحديث : 20/10/2018
أطاحت حادثة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعدد من المسؤوليين الكبار. وأعلنت قناة الإخبارية الرسمية عن صدور أمر ملكي بإنهاء خدمة كل من أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات اللواء رشاد بن حامد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبد الله بن خليفة الشايع، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني. كما أكدت القناة السعودية أن الملك سلمان طلب بتشكيل لجنة وزارية برئاسة محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها.
نشرت في : 20/10/2018