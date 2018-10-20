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الشرق الأوسط

فيديو: من هو الصحافي السعودي جمال خاشقجي؟

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 | الصحفي السعودي جمال خاشقجي

فيديو وسيم الدالي

آخر تحديث : 20/10/2018

اعترفت المملكة العربية السعودية فجر السبت بمقتل مواطنها الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك إثر شجار حدث بينه وبين بعض الأشخاص داخل القنصلية. بيد أن السلطات التركية لم تعثر إلى الآن على جثته. فمن هو جمال خاشقجي؟ وماذا حدث بينه وبين العائلة المالكة السعودية. شاهدوا الفيديو

نشرت في : 20/10/2018

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